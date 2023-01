Alors qu’une mini-crise s’installe à Madrid, il y a une sacrée liste de joueurs qui sont sous le feu des critiques de la presse et des supporters.

C’est la crise à Madrid ? Même si d’un point de vue extérieur cela peut sembler très exagéré, la situation commence à se tendre sérieusement à Madrid après la défaite lors de la finale de Supercoupe d’Espagne face au Barça, et celle contre Villarreal quelques jours plus tôt. Après l’échec contre l’ennemi juré, la presse locale avait déjà tiré à boulets rouges contre certains joueurs, comme Camavinga ou Rüdiger. Le quotidien Marca dévoile ce mardi une liste de 13 joueurs qui sont en dessous de leur niveau, et qui ont beaucoup de choses à se reprocher. Et certains chouchous de la presse et du public ne sont pas épargnés, à l’image de Luka Modric, revenu du Mondial particulièrement fatigué. Mais plus que les joueurs qui se font dézinguer, il est intéressant de se pencher sur les rares éléments de l’effectif de Carlo Ancelotti qui sont plus ou moins épargnés.



Benzema fait partie des rescapés

Il n’y a ainsi que cinq joueurs qui se sauvent, explique Marca. On retrouve sans surprise Thibaut Courtois, toujours décisif sur sa ligne. Le Belge a évité bien des déconvenues aux Merengues ces dernières semaines, et fait partie des très rares joueurs qui sont à leur niveau habituel. Dans le secteur défensif, il n’y a qu’Éder Militão qui se sauve, lui dont la hargne et la polyvalence derrière plaisent toujours beaucoup en terres madrilènes.

Toni Kroos est lui aussi le seul qui ne subit pas de lourdes critiques dans son secteur, le milieu de terrain. Il faut dire que l’Allemand n’est pas allé au Mondial, contrairement à tous ses partenaires de l’entrejeu, et est donc assez frais. Même cas de figure pour Karim Benzema devant. Enfin, Rodrygo, qui était lui au Qatar, est le dernier joueur à être au niveau attendu selon la presse madrilène. Mais attention à ne pas se reposer sur ses lauriers…

