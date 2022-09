Ce fut le feuilleton de l’été. Et, tout indique que dans les années à venir, on y aura encore droit. Mais dans ce bras de fer, c’est le Paris Saint-Germain qui a gagné son «duel» face au Real Madrid, parvenant ainsi à conserver sa vedette. Depuis, la saison a parfaitement démarré pour le club francilien, qui roule sur la Ligue 1 et a démarré sa campagne européenne avec un succès contre la Juventus.

Seulement, ce début de saison a été marqué par quelques tensions en interne, concernant Neymar et Kylian Mbappé principalement. Si on ne peut pas parler de guerre dans le vestiaire, ce qu’aucun des deux concernés ne veut provoquer, le Brésilien serait particulièrement agacé par certains comportements de son coéquipier français. Et dans l’entourage de l’ancien du



Barça, ça gronde…

Et voilà qu’en Espagne, le média Defensa Central indique qu’au sein du Real Madrid, on a suivi de très près tout ça. Récemment, une nouvelle vidéo a fait le tour des réseaux sociaux, où on voit Mbappé s’en prendre à Achraf Hakimi, en lui reprochant de ne pas lui avoir donné le ballon sur un certain ton. Un nouvel épisode que Florentino Pérez a bien remarqué.

Le président, comme d’autres dirigeants, estime finalement que ce n’est pas plus mal que le Bondynois n’ait pas rejoint le Real Madrid cet été. Ce genre d’attitude déplaît fortement en interne du côté de la capitale espagnole, où on veut à tout prix éviter de véhiculer ce type de comportements et de valeurs. On se rassure comme on peut à Madrid diront certains…



Paris Saint-Germain : Mbappé semble moins collectif que l’année dernière

Samedi, le PSG s’est difficilement imposé face à Brest (1-0). Mais un homme a particulièrement brillé au parc : Neymar. On ne peut plus l’arrêter comme l’écrit Le Parisien. Pour L’Équipe, sans le duo Messi/Neymar, ce n’est pas sûr que le club parisien aurait réussi à trouver la faille face au breton. Car Kylian Mbappé, titulaire, ne s’est pas particulièrement illustré.

Ses dernières prestations n’ont pas convaincu les médias français et espagnols. Hier AS nous délivre une très belle statistique qui nous prouve l’impuissance du Français en ce moment face à ses coéquipiers. La saison précédente, le buteur a terminé meilleur passeur du championnat, mais là en 7 journées, il en a délivré aucune. Tout le contraire de Messi et Neymar qui ont distribué sept passes décisives chacun jusqu’à présent. C’est le meilleur duo de passeur en Europe actuellement. Selon la presse espagnole, la direction du Real Madrid se réjouit en quelque sorte de ne pas avoir recruté le champion du monde vu son niveau collectif. Puis un autre homme a étalé son talent hier, c’est Gianluigi Donnarumma qui a stoppé un penalty décisif. Ce n’est pas passé inaperçu en Espagne et en France. On parle dans les quotidiens du sauveur de Paris.

