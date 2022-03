La soirée de lundi était douce-amère pour Karim Benzema. Après avoir marqué deux fois lors du match entre Majorque et le Real Madrid, dans le cadre de la 28e journée, l’attaquant est devenu le meilleur buteur français de l’histoire, dépassant Thierry Henry avec 413 unités au compteur. Mais l’international tricolore a dû quitter la pelouse sur blessure, à six jours du Clasico face au Barça.

Une vingtaine de secondes aux allures d’ascenseur émotionnel. Lundi soir, à Majorque, Karim Benzema a une nouvelle fois été décisif lors du net succès du Real Madrid (0-3). A la 82e minute, quelques instants après avoir marqué son premier but sur penalty, l’attaquant tricolore s’est élevé haut pour reprendre victorieusement un centre de Marcelo. Très haut : avec ce doublé, Karim Benzema est devenu lundi le meilleur buteur français de l’histoire (clubs et sélection confondus) avec 413 réalisations.

Inquiétude avant le Clasico

Il devance désormais de deux unités Thierry Henry, qui avait marqué 411 buts entre 1994 et 2014. Le tout en 917 matches et cinq clubs différents (Monaco, Juventus, Arsenal, Barcelone, New York Red Bulls). Cinq jours après son triplé contre le PSG en huitième de finale retour de Ligue des champions mercredi, Benzema a marqué son 311e but sous le maillot des Merengues à Majorque, auquel il faut ajouter 66 buts avec Lyon et 36 avec l’équipe de France.

Bref, la soirée semblait parfaite pour «KB9» mais après l’extension qui lui a permis de tromper Sergio Rico une deuxième fois, l’attaquant madrilène a ressenti une pointe au mollet, qui a fini par le contraindre à s’asseoir sur sa pelouse. Le buteur a immédiatement réclamé sa sortie et l’a obtenue. De quoi susciter l’inquiétude du staff et des supporters de la Casa Blanca, alors que le Real s’apprête à recevoir le FC Barcelone dimanche (21h00). Mais selon les premières infos recueillies par les médias espagnols, cette alerte ne remettrait pas en cause la participation du leader des Merengue au Clasico. « Karim a ressenti une gêne sur un saut, a commenté Carlo Ancelotti après la rencontre. Il est sorti, maintenant, on doit voir s’il va pouvoir se remettre pour dimanche ». Des examens devraient permettre d’en savoir plus sur la nature de sa blessure et son indisponibilité. n

