Dans les heures qui ont suivi l’annonce de Kylian Mbappé, c’est le joueur qui était visé par les critiques en Espagne. Beaucoup de fans et de supporters lui reprochaient d’avoir fait volte-face au dernier moment, alors qu’il semblait promis aux Merengues. Mais une fois les premières réactions à chaud passées, d’autres coupables commencent à être pointés du doigt. Il y a les journalistes madrilènes, qu’on accuse d’avoir colporté des informations trop positives et optimistes, alors que le dossier était loin d’être réglé. Mais pas que, puisque la direction du Real Madrid est désormais pointée du doigt, ce qui n’était pas le cas dans les premières heures qui ont suivi le dénouement de ce dossier. Les Madrilènes demandent ainsi des comptes aux dirigeants.



Florentino taclé !

Dans l’émission El Larguero de la Cadena SER, plusieurs journalistes se sont ainsi exprimés dans ce sens. « Ce transfert signifiait beaucoup pour ce club. Je pense que le président ou un dirigeant devraient s’exprimer publiquement pour expliquer ce qui s’est passé », a ainsi lancé le journaliste Antonio Romero. « C’est le plus grand fiasco de la carrière de Florentino Pérez avec le Real Madrid », indique de son côté Jordi Martí dans l’émission. « Florentino est perdant, il n’a pas su ramener le joueur qui lui manquait, sa crédibilité en tant que gestionnaire n’est plus intouchable. On ne sait pas ce qu’il attend pour envoyer un message optimiste avant la finale contre Liverpool », peut-on lire dans Marca. Autant dire qu’après cette histoire, l’image du patron madrilène a pris un coup…

Articles similaires