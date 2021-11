Auteur d’un début de saison canon avec 11 buts et 8 passes décisives toutes compétitions confondues, l’attaquant du Real Madrid, Karim Benzema, est l’un des joueurs les plus décisifs et joue un rôle important dans le bon début de saison du club merengue. Des statistiques qui impressionnent son défenseur central et coéquipier autrichien David Alaba : «c’est un leader sur et en dehors du terrain. Je le vois tous les jours dans la salle de gym, sa régénération, prendre soin de son corps. C’est une source d’inspiration car il est l’un des premiers à arriver tous les jours et il se donne à 100 % sur le terrain à chaque séance d’entraînement. Puis, lors des matchs, on voit à quel point il est important pour nous.»

Dans l’entretien accordé à Kicker, l’ex-joueur du Bayern Munich a également rapproché le buteur français à son ancien compère bavarois Robert Lewandowski : «tout ce que j’ai dit sur Karim, je peux le dire aussi sur ‘Lewy’. Ils ne cessent jamais d’avoir faim de buts, d’être ambitieux et de travailler dur. Ils le montrent sur le terrain. Ils vivent pour cela et font tout ce qu’ils peuvent pour réussir. Ils sont tous les deux incroyablement importants pour leurs équipes et vont au devant pour leur équipe.»

Articles similaires