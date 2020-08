Après avoir déstabilisé le Real Madrid en partant en 2018, Cristiano Ronaldo pourrait à nouveau jouer un mauvais tour aux Merengue et à Zinedine Zidane. Sous le maillot du Real Madrid, Cristiano Ronaldo a tout gagné. Mais cette belle histoire a pris fin en 2018. La planète football a ainsi tremblé en apprenant le départ du Portugais pour la Juventus.

Cela fait ainsi désormais deux saisons que le quintuple Ballon d’Or brille en Italie alors que la Casa Blanca a eu énormément de mal à se remettre de cette perte colossale. Mais cela semble être désormais de l’histoire grâce notamment à un homme : Karim Benzema. Impressionnant, le Français a réussi à faire oublier Cristiano Ronaldo. Mais ce dernier pourrait désormais priver le Real Madrid de Benzema…

Il réclame Benzema !

Au Real Madrid, le duo Cristiano Ronaldo-Karim Benzema a été impressionnant. Une association que le Portugais chercherait à reformer du côté de la Juventus désormais. En effet, selon les informations de Quotidiano Sportivo, Cristiano Ronaldo aurait appelé Benzema pour lui demander de le rejoindre à Turin. Une demande également faite auprès de la direction turinoise selon Tancredi Palmeri. Celle-ci aurait alors pris contact avec le Real Madrid, évoquant notamment un possible échange entre Karim Benzema et le duo Douglas Costa-Alex Sandro.

