Touché contre le Betis Séville dimanche dernier, Marcelo souffre d’une déchirure musculaire à la cuisse a annoncé le Real Madrid hieri. Thibaut Courtois est pour sa part touché aux adducteurs et souffre aussi d’une déchirure. Les deux joueurs sont très incertains pour la réception d’Eibar vendredi mais surtout pour le huitième de finale de Ligue des champions à Manchester City. Le timing pouvait difficilement être plus mauvais pour le Real Madrid. Le club espagnol a annoncé hier les blessures musculaires de deux joueurs importants : Marcelo et Thibaut Courtois. Le latéral brésilien avait dû sortir contre le Betis Séville dimanche et souffre d’une déchirure à la cuisse. Sa durée d’indisponibilité n’est pas précisée par le Real. Thibaut Courtois souffre également d’une blessure musculaire et est touché aux adducteurs. Les deux joueurs devraient être absents vendredi pour la réception d’Eibar en championnat. Le match aura lieu par ailleurs à huis clos selon As et Marca, comme l’ensemble des deux prochaines journées de Liga. Plus important encore, Marcelo et Courtois pourraient être absents pour le huitième de finale retour sur la pelouse de Manchester City. Deux coups durs alors que les hommes de Zidane s’étaient inclinés à domicile (1-2) à l’aller. Ces forfaits feraient au moins deux heureux, les Tricolores Ferland Mendy et Alphonse Aréola, qui devraient remplacer les deux blessés. Concernant l’accès au Parc des Princes mardi et mercredi, il est uniquement autorisé «à 5 médias détenteurs de droits, choisis par l’UEFA, et aux médias club», qui pourront assister «aux 15 premières minutes des entraînements des 2 équipes» hier.

