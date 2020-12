Karim Benzema finit l’année en apothéose. Après avoir été le principal acteur du dernier sacre madrilène en championnat, l’attaquant a été sacré lundi meilleur joueur de cet exercice par le quotidien Marca. Pour la première fois depuis onze ans, le prix «Alfredo Di Stefano» en question est décerné à un autre joueur que Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi. Une distinction de plus pour l’attaquant, qui est devenu le joueur français le plus prolifique dans un championnat étranger, devançant ainsi Thierry Henry. Excellent depuis le «restart», Karim Benzema porte encore les siens cette saison, pour le plus grand bonheur de Zinedine Zidane. Le Français a d’ailleurs été nommé meilleur entraîneur de la saison 2019-2020 de Liga.

