Karim Benzema a vécu une folle année 2022. Sacré champion d’Espagne et d’Europe avec le Real Madrid, l’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais a remporté le Ballon d’Or le 17 octobre dernier. Pour finir en beauté, KB9 avait pour objectif de soulever la Coupe du Monde avec les Bleus au Qatar. Malheureusement, son rêve s’est brisé le 19 novembre dernier. Après avoir tout fait pour être sur pied, l’attaquant né en 87 s’est blessé en courant lors d’un entraînement. Dans la foulée, le staff médical de l’équipe de France a annoncé qu’il avait été touché au quadriceps de la cuisse gauche et qu’il était forfait pour le tournoi.

Il reste discret

L’histoire aurait dû en rester là. Mais par la suite, elle a connu plusieurs rebondissements. De retour à Madrid, KB9 a été examiné par le staff médical du Real Madrid. Et les médecins du club ont indiqué que le diagnostic du staff tricolore avait été plus grave que prévu. Et finalement, ils n’ont pas forcément eu tort puisque Karim Benzema a rejoué avec les Merengues le 15 décembre dernier, bien avant donc la finale du Mondial. Depuis quelques jours, le cas KB9 est d’ailleurs plus que jamais au centre des débats. Tout a commencé après la publication du carnet de bord de Guy Stéphan, l’adjoint de Didier Deschamps, dans Le Parisien. «Malheureusement, Karim Benzema va se blesser. Les examens qu’il passe dans la soirée confirment la lésion à la cuisse. Il va nous quitter très tôt le lendemain matin pour Madrid. Nous sommes peinés pour lui car cette Coupe du monde était un objectif. C’est un gros coup dur pour l’équipe de France, compte tenu de son aura et de son talent mais on n’a pas le choix, il faut rester positif et ne pas tomber dans la sinistrose, alors que les forfaits de joueurs cadres s’accumulent.» Des propos qui ont mis le feu aux poudres puisque Karim Djaziri, proche et conseiller historique du buteur tricolore, a multiplié les attaques sur les réseaux sociaux. Mardi, il a posté le message suivant : «je pose ça là, mais avant ça j’ai consulté 3 spécialistes qui confirment le diagnostic que Benzema aurait pu être apte à partir des 1/8es pour au moins être sur le banc ! Pourquoi lui avoir demandé de partir si vite ?» De son côté, le footballeur reste discret, malgré quelques publications assez floues. Mais en Espagne, où on est de son côté, on ne comprend pas sa gestion.



L’envie de tout casser

Ce mercredi d'ailleurs, AS revient sur le dossier Benzema et lui accorde même sa Une avec le titre : «au top !». La publication espagnole explique que Karim Benzema veut sérieusement se venger, lui qui n'aurait pas apprécié le traitement qu'il a subi, et a ajouté que «la frustration de la situation a rempli son réservoir de rage et depuis, il est ultra-motivé». Il répondra sur le terrain en redevenant le joueur qui a enchaîné les buts et en laissant les blessures derrière lui. Avec seulement 6 buts au compteur en 12 apparitions toutes compétitions confondues, le Nueve, qui a manqué 43% des matches du club cette saison, compte mettre tout le monde d'accord. D'après AS, qui a pu discuter avec des proches du club ainsi que de KB9, il est motivé comme jamais. Méprisé par Deschamps selon le média ibérique, il travaille d'arrache-pied en salle mais également sur le terrain, où il retrouve le rythme. Le footballeur, qui a la totale confiance du vestiaire merengue et de son club, a les crocs et veut se venger sur le pré. La meilleure des réponses finalement. Une excellente nouvelle pour le Real Madrid, qui va donc pouvoir compter sur un joueur qui veut remettre les pendules à l'heure.

