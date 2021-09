Les Merengue ont fait de l’attaquant champion du monde une nouvelle cible de choix cet été, mais il n’a pas pu quitter le Parc des Princes.

L’entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, affirme qu’il n’y a «aucune déception» au sein du club après avoir manqué Kylian Mbappé lors de la fenêtre de transfert estivale.

Les Blancos se sont tournés vers l’attaquant vainqueur de la Coupe du monde après l’avoir vu entrer dans la dernière année de son contrat au Paris Saint-Germain.

Une offre de 220 millions d’euros pour le joueur de 22 ans a été déposée avant l’expiration du dernier délai, mais le PSG a refusé d’approuver une vente importante, car il s’accroche à l’espoir qu’un atout précieux d’une éventuelle prolongation. Les Blancos ont déjà un international français prolifique dans leur effectif en la personne de Karim Benzema, tandis que Gareth Bale a redécouvert son étincelle depuis son retour en Espagne après un prêt d’une saison à Tottenham.

Ancelotti a tiré le meilleur de l’attaquant gallois lors de son précédent mandat à Madrid et il n’est pas surpris de voir le joueur de 32 ans s’épanouir à nouveau. Il a déclaré à propos de Bale : «Il a pris un bon départ et doit continuer. Je pense qu’il peut encore s’améliorer et être à son meilleur niveau. Je dois voir avec tous ceux qui ont joué avec leur équipe nationale.»

Alors que Madrid n’a pas été en mesure de faire venir Mbappé lors de la dernière fenêtre, ils ont conclu des accords pour David Alaba et Eduardo Camavinga. Ce dernier est considéré comme l’un des plus grands espoirs du football européen. Le milieu de terrain de 18 ans a attiré l’attention du Real depuis Rennes.

Alors que Madrid chercherait à prendre Mbappé comme joueur libre en 2022, Ancelotti a déclaré aux journalistes : «Il n’y a pas de déception, mais il est clair que c’est un grand joueur et nous lui souhaitons bonne chance. Nous avons une équipe très forte». n

