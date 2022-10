La troisième phase de réactivation de l’opération de contractualisation entre les organismes de sécurité sociale et les établissements publics de santé a été lancée par les ministres du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, Youcef Cherfa, et de la Santé, Abdelhak Saihi, a indiqué samedi un communiqué du ministère du Travail.

Par Sihem Bounabi

Cette opération permettra «aux organismes de sécurité sociale d’accompagner les établissements publics de santé dans les différents domaines relatifs à la couverture sociale «, est-il précisé.

Suite à cette annonce, Dr Mohamed Yousfi, président du Syndicat national des praticiens spécialistes de la santé publique (SNPSSP) estime que le dossier de la contractualisation cumule encore une fois un retard pour sa mise en place, d’autant plus que le texte de loi existe et qu’il s’agit en priorité de revoir l’actualisation des nomenclatures des remboursements et des nomenclatures des pathologies.

Il considère qu’» il faudrait accélérer la mise en place de cette contractualisation parce que si on continue à ce rythme, le système de santé ne pourra pas se relever et on va droit dans le mur «.

Dr Mohamed Yousfi met en exergue l’urgence de la mise en place de la contractualisation qui est «une nécessité absolue, c’est le seul moyen pour pouvoir financer les établissements de santé et prendre en charge de façon optimale le malade. C’est aussi le seul moyen d’assurer le droit aux soins pour chaque Algérien et que doit assumer l’Etat «.

Il explique ainsi que le financement nécessaire pour les établissements de santé publique ne peut pas venir directement de l’Etat, mais à travers différentes sources, dont en premier les caisses de sécurité sociale et de solidarité qui sont censées être les premières à prendre en charge tout ce qui est curatif.

Il souligne également que cette urgence s’impose du fait que la population continue d’augmenter et que l’espérance de vie est de plus en plus longue, et que de ce fait il y a de plus en plus de personnes malades.

Par ailleurs, le président du SNPSSP tient à souligner que l’actualisation de la nomenclature des remboursements et des actes de soins est le prérequis pour la mise en place effective de la contractualisation.

Il explique ainsi que la contractualisation, qui est un contrat entre les établissements de santé, qu’ils soient publics ou privés, et les caisses nationales ou les directions d’aide sociale, est basée sur les prix arrêtés dans la nomenclature sur la base de la pathologie.

Le président du SNPSSP rappelle que «depuis 1987 la nomenclature de remboursement n’a pas été actualisée et ce n’est pas normal qu’en 2022, une consultation médicale chez un médecin généraliste est remboursée sur la base de 50 DA et chez le médecin spécialiste sur la base de 100 DA, alors que ces consultations varient entre 2 000 et 3 000 DA en moyenne «.

Il rappelle qu’en 2007 s’est tenue une réunion d’experts des différents secteurs concernés pour refaire et actualiser la nomenclature, mais il y a eu mésentente entre le ministère de la Santé et celui du Travail sur la question des prix de tarification. Le ministère de la Santé a opté pour des prix proches de la réalité et le ministère du Travail a proposé des prix à la baisse, en conséquence «le dossier envoyé au Premier ministère pour un arbitrage est toujours bloqué et reste sans réponse à ce jour «.

Il estime que la nomenclature des actes à travers la mise à niveau des prix et la contractualisation sur la base de la pathologie vont mettre de l’ordre dans le secteur en arrivant au financement des activités des soins. Cela permettra aussi de mettre de l’ordre dans l’anarchie qui règne actuellement en termes de tarification des actes de soins surtout dans le secteur privé qui «travaille sans aucune base réglementée par l’Etat».

En conclusion, Dr Mohamed Yousfi souligne que «la mise à niveau, en se rapprochant du prix réel du remboursement par rapport à la nomenclature des actes, dans le cadre de la contractualisation de contrat sur la base de pathologie permettra automatiquement de normaliser et de mettre à niveau tout le secteur de la santé pour une prise en charge optimale et efficace des patients. <