Angleterre : Les supporters de Liverpool manifestent à Anfield. Voir Liverpool FC dans la liste des clubs partants pour la Super Ligue ne passe pas du tout du côté des fans des Reds. Hier en fin de matin, les supporters de Liverpool se sont présentés devant l’entrée d’Anfield pour y accrocher des banderoles. « Les fans de Liverpool contre le projet de Super Ligue », « Honte à vous, RIP LFC 1892-2021 », ont-ils fait savoir.

Pour sa part, Carragher est « dégoûté » et balance sur son ancien club. L’ancien défenseur emblématique de Liverpool n’a pas sa langue dans sa poche. Dans une opinion publiée lundi dans The Telegraph, Jamie Carragher s’est lâché sur son ex-club. « J’ai l’impression que les dirigeants de Liverpool aiment qu’Anfield soit vide, car cette décision devrait aggraver les choses. En tant qu’ancien joueur de Liverpool, je suis dégoûté par l’image que le club renvoie », a lâché Jamie Carragher.

Allemagne : « Un crime contre le football » d’après Völler. L’ex-attaquant international allemand de l’Olympique de Marseille, aujourd’hui directeur sportif de Leverkusen, s’est exprimé sur la Super Ligue hier dans les colonnes de Bild. « C’est un crime contre le football. Le fait que le Bayern Munich et le Borussia Dortmund ne participent pas à cela montre qu’ils ont les reins solides », a souligné l’ancien sélectionneur de la Mannschaft.

France : La Super Ligue « n’ira pas loin » selon Wenger. Interrogé par Talk Sport hier, l’actuel directeur du développement du football mondial pour la FIFA a lui aussi critiqué le projet mis en place par les douze grosses écuries européennes. « Je dirais que c’est une mauvaise idée. Le football doit rester uni et basé sur le mérite sportif. Personnellement, je pense que cette idée n’ira pas loin », a assuré l’ex-entraîneur français d’Arsenal.

Portugal : « Tout sauf super » selon Figo. Le Ballon d’Or 2000 s’est lui aussi exprimé sur son compte Twitter hier. « On l’appelle Super Ligue mais c’est tout sauf super. Cette décision sera un désastre pour tout le monde du football », a indiqué l’ancien joueur du Real Madrid.

