Dans un communiqué publié sur son site, le parti Jil Jadid considère que « la nouvelle condamnation de Karim Tabou par le tribunal en appel n’est ni compréhensible dans le fond ni acceptable dans la forme« . « Le verdict qui aggrave celui de première instance est d’autant plus choquant que les enfants, la famille et les proches de Karim Tabou s’apprêtaient à le retrouver libre dans les heures qui suivent » ajoute le parti de Djilali Sofiane, avant de conclure par une interpellation des « autorités supérieures » pour « intervenir au plus vite et ramener de la sérénité aux citoyens et de la miséricorde dans les cœurs. »

Karim Tabbou condamné à un an de prison ferme

Le PT réagit à l’affaire Tabbou