La 14 eme édition du festival international de la bande dessinée d’Alger (FIBDA)

se déroulera du 04 au 08 octobre 2022, avec un pays géant de la bande dessinée comme invité d’honneur : le Japon. La bande dessinée japonaise ou le manga représente un phénomène de société important au Japon qui a su, pour un pays assez conservateur, imposer sa bande dessinée à travers le globe.

Par Rouchdi BERRAHMA

Le pays des mangas est à l’honneur dans les pages culturelles de Reporters avec une chronique d’un manga polar époustouflant et sans concession : RE: LOAD de Sasaki Takumaru publié, en 3 volumes, chez Doki-Doki en 2018. Dans une série « seinen » empreinte de violence, Takumaru Sasaki raconte la relation entre un ancien flic borderline et une fillette menacée par la pègre. Une nuit, Shokichi Inui, le personnage principal de la série qui abandonne son passé et vit indépendamment des gens, rencontre Makoto Hidaka, une fille dont la vie est visée par le clan mafieux Gomon.

Inui protège la vérité d’une manière qui s’implique, mais l’ennemi est une organisation liée au passé. Avec un destin inébranlable, l’ancien flic reprend du service pour la protéger et tient à nouveau une arme à feu. Alors que commence leur cavale, Shin, un électron libre au service du clan Gomon, vient faire dérailler la situation. Tandis que les balles sifflent et que le sang coule à flots, chacun avance ses pions. De l’action féroce avec des armes ! Le suspense du crime terrifiant est plus que garanti !!!!

Voici donc un petit aperçu sur ce manga thriller à trembler d’effroi. Son rythme démesuré et la qualité des dessins qui devraient ravir les amateurs de thrillers et de mangas ne doivent pas éclipser son autre atout, la psychologie des personnages et l’alliance des personnalités. n