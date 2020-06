Révélé par le concerné lui-même, la convocation par la Gendarmerie nationale de Mohcine Belabbas a enclenché une série de déclarations et de réactions pas uniquement de la part du président du RCD, mais aussi du Parquet général près la Cour d’Alger.

«J’ai reçu une convocation de la Gendarmerie nationale et je compte bien m’y rendre demain (vendredi)», a déclaré le responsable politique sur Radio M, qui expliquait préférer l’annoncer au grand public que «de laisser des médias sans vergogne» exploiter cette information pour faire «leur propagande».

L’information, fortement relayée sur les réseaux sociaux, notamment après le litige entre le RCD et le ministère de l’Intérieur sur une «exploitation illégale» du siège du parti à Alger, a vite fait réagir le Parquet général pour signifier que les convocations adressées à Mohcine Belabbes à travers la Gendarmerie nationale interviennent dans le cadre d’enquêtes dans une affaire de droit public.

«Suite aux informations fallacieuses relayées au sujet des convocations adressées à M. Mohcine Belabbes, le Parquet général près la Cour d’Alger, et pour éclairer l’opinion publique, précise ce qui suit : les convocations adressées à Mohcine Belabbes par le biais de la GN interviennent dans le cadre d’enquêtes dans une affaire relevant du droit public», lit-on dans un communiqué. «Il s’agit du décès d’une personne étrangère qui travaillait dans un chantier de construction d’un logement privé, appartenant au susnommé (Mohcine Belabbes), qu’il n’a pas signalé», a ajouté la même source.

Le Parquet souligne que «les investigations ont montré que l’ouvrier décédé n’avait pas de permis de travail légal en Algérie et que la construction, elle-même, a été édifiée sans respect des normes urbanistiques», précisant que «les investigations préliminaires sur la première affaire se poursuivent».

Aux environs de 22H30 jeudi, le président du RCD fait part via un post facebook avoir reçu la visite de deux gendarmes venus l’informer de la date de sa convocation «pour dimanche au lieu de vendredi pour un impératif de dernière minute».

Malgré cela, Mohcine Belabbas a tenu hier à se rendre dans les locaux de la Gendarmerie nationale, accompagné de quelques membres du secrétariat national du RCD, où on lui a confirmé que l’audience est programmée pour demain (dimanche). Cette affaire succède à celle qui a marqué la fin de la semaine écoulée entre le ministère de l’Intérieur et le parti de Mohcine Bellabas.

Le ministère de l’Intérieur a reproché à cette formation politique, dans une mise en demeure, des «violations» citant principalement «l’atteinte aux spécificités et symboles de l’Etat, permission à une organisation illégale tendant à porter atteinte à l’unité nationale, des déclarations tendancieuses lors d’une réunion publique autorisée au parti, exploitation du siège du parti pour la tenue de réunions par une organisation non agréée». Il évoque aussi ce qu’il qualifie d’«exploitation» du siège du Parti pour des activités hors de ses objectifs tracés, notamment l’hébergement de personnes étrangères au parti à des fins de mobilisation et participation à des actions visant à porter atteinte à l’ordre public. Or, pour le RCD, le courrier en question ne fait qu’évoquer «des supputations évasives sans aucune précision sur les faits, dates, lieux et autres personnes éventuellement incriminées par ce texte». Le parti a estimé que cette missive vient en «violation de la Constitution en vigueur et des lois qui garantissent l’exercice des activités politiques et partisanes pour tout parti légal». A suivre. <

