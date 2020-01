Le Rassemblement national démocratique (RCD) défend l’idée d’une « transition constituante ». Lors du conseil national du parti, tenu samedi sous la houlette de son président Mohcene Belabbas, il a été question pour ce parti d’opposition d’appeler à « la nécessité de la poursuite de la mobilisation populaire pacifique » et souligne l’impératif d’unir « les efforts pour consolider le consensus qui se dégage pour une transition ouverte et constituante et l’exigence du renforcement de nos actions par toutes les forces qui portent l’idéal d’une Algérie libre et démocratique pour la réussite de l’Alternative démocratique ». Aux yeux des membres du conseil national, le redressement national ne « peut se suffire de quelques réformettes ridicules au vu de l’état du pays et que toute tentative de replâtrage, pour maintenir le système en place, ne peut être viable et durable ». A ce propos, le parti de Mohcène Belabbas estime que « tout dialogue parcellaire n’est que l’expression d’une volonté de contourner la seule voie salvatrice, le rétablissement du peuple algérien dans ses droits d’édifier des institutions qu’il aura choisies librement ». A ce propos, les membres du conseil national considèrent que « l’heure est à la mobilisation pour construire et renforcer l’unité autour de l’alternative démocratique ». Evoquant les assises de la démocratie, prévue le 25 janvier prochain, le parti appelle l’ensemble des organisations démocratiques, les collectifs citoyens et les militants de la démocratie « à faire de ce moment une rampe de lancement pour une conférence nationale qui mobilise le plus largement possible autour d’une transition démocratique ». Laquelle transition aura pour objectif de fixer « les instruments et les mécanismes d’un processus constituant et qui redonne la parole au peuple algérien ». « C’est la condition d’un nouveau départ pour construire ensemble une Algérie de développement et de progrès », estiment les membres du conseil national. En outre et par rapport à la composante du nouveau gouvernement, le parti fait observer que « le pouvoir est en décalage avec la contestation populaire et la composante du gouvernement issu de ce coup de force ne trompe

pas ». Par ailleurs, le RCD a tenu à saluer « l’engagement, le courage et la dignité dont font preuve les détenus-otages du Hirak en les qualifiant de dignes filles et fils de tous les hommes libres qui ont combattu et refusé de vivre asservis dans leur propre pays ». Tout comme il a tenu à rendre hommage au collectif militant de son parti, qui a su se « mettre au diapason de la demande populaire en consacrant toute son énergie au service des revendications du mouvement ». Critiquant l’institution judiciaire, le parti parle d’une « justice aux ordres, réduite à fabriquer de toutes pièces des chefs d’inculpation pour jeter en prison des citoyens exemplaires, dont le seul tort, aux yeux de ceux qui continuent à nous gouverner, est et demeure celui de vouloir vivre dans un Etat libre et démocratique ». Dans ce cadre, le RCD exige leur réhabilitation morale et symbolique et leur indemnisation pour les torts qu’ils ont subis ».

