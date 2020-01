Le Rassemblement pour la culture et la démocratie (RCD) reste sur sa ligne de rejet de l’offre politique du pouvoir. C’est ce qu’a signifié son président Mohcine Belabbas à l’occasion de la cinquième session du conseil national du parti

« Plus que jamais, le RCD appelle à une transition constituante, associant l’ensemble des forces patriotiques, pour élaborer ensemble une Constitution qui fait écho à l’Histoire et à la mémoire de notre peuple, consacre les droits universels de l’homme et des citoyens, garantit les libertés individuels et collectives, protège la règle du libre choix du peuple et l’alternance démocratique au pouvoir », a-t-il déclaré devant les membres du Conseil national.

« Il nous appartient, à nous tous et à toutes les forces et organisations, qui luttent pour les libertés individuelles et collectives, une justice indépendante et la souveraineté populaire, de rechercher l’union la plus large pour faire aboutir ce projet, largement partagé par les citoyens, au moyen d’une transition démocratique et pacifique », a ajouté M. Belabbas. Ce dernier est revenu, par la même occasion, sur les deux dernières décennies marquées, dira-t-il, par « un règne chaotique et de gestion calamiteuse fait de prédation, de marginalisation des compétences, de népotisme, de régionalisme et d’assassinats politiques de citoyens au grand jour, dans une impunité totale ». Evoquant à ce propos « une privatisation des institutions de l’Etat », un « contrôle de la société » et un « squat » de la décision économique au bénéfice de la corruption et du détournement des biens publics, le président du RCD a estimé que pour toutes ces raisons, le mouvement populaire « ne peut se suffire de réformes squelettiques ou de ravalement de façade sans une rupture effective avec le système politique en place et le renvoi de tous ses symboles ».

Pour M. Belabbas, « le mouvement populaire en cours est la quintessence des confluences des luttes démocratiques et sociales ainsi que des aspirations populaires à construire un Etat qui protège le pays et les citoyens et qui promeut le mérite ». Il a critiqué, par la même occasion, dans son allocution, les divers acteurs qui se sont exprimés sur le mouvement populaire.

« Présentement, certains veulent donner une représentation au mouvement, dont le pouvoir lui-même, d’autres prônent la désobéissance civile ou l’internationalisation comme solution, d’autres encore estiment que le climat est mûr pour une grève générale, mais aussi ceux qui pensent que c’est

l’heure du dialogue et même ceux qui travaillent pour la dissolution des partis politiques », a-t-il relevé.

M. Belabbas a indiqué, par ailleurs, l’appel aux assises de l’Alternative démocratique avec des partis politiques au sein des Forces de l’Alternative démocratique et des organisations syndicales, des collectifs de la société civile et du mouvement populaire « doit être la rampe de lancement pour un rassemblement plus large dans le cadre d’une conférence nationale qui énoncera et codifiera les conditions, les mécanismes et les instruments d’une transition qui déconstruit le système et jette les bases d’une ère nouvelle ».

Le RCD soutient avoir souligné, dans la résolution du conseil national du mois de juillet dernier, que « la transition démocratique est la seule voie

pour préparer un environnement institutionnel qui permettra l’expression

de la souveraineté populaire et d’entamer le chantier salvateur de la refondation

de l’Etat ».

Articles similaires