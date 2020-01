Le parti du Rassemblement pour la culture et la démocratie (RCD) s’est élevé, hier, dans un communiqué, contre la notification que lui a adressée la wilaya d’Alger concernant ses activités au niveau de son siège régional de la capitale.

Il a indiqué, dans ce sens, que «le wali d’Alger a dépêché un officier de police au siège régional du RCD, sis rue Didouche-Mourad, afin de notifier au président du bureau régional l’inquiétude du premier responsable de la capitale quant aux désagréments qui pouvaient être occasionnés par les regroupements hebdomadaires des militants du parti et de citoyens au niveau de ce siège», peut-on lire dans le communiqué du RCD.

Celui-ci poursuit que «l’agent notificateur a expliqué et lu la missive au président du bureau régional, Abdelkader Groucène, en présence de notre député d’Alger, Maître Fetta Sadat, que désormais le siège ne doit être utilisé que pour les affaires administratives conformément au rôle des partis politiques».

Suite à quoi, le RCD rappelle que «les sièges du parti, à quelque niveau que ce soit, sont ouverts aux citoyens pour discuter des problèmes du pays, organiser des réunions publiques et la solidarité entre tous les militants politiques et les citoyens». Le parti étaye son propos en soulignant que «les pouvoir publics le savent par leurs agents qui encerclent nos sièges que nos bureaux n’abritent pas des délinquants et que la première protection de nos bureaux est précisément l’œuvre du voisinage».

Le parti saisit cette occasion pour appeler, encore une fois, «au regroupement le plus large pour imposer par les moyens pacifiques l’alternative démocratique et l’avènement d’un processus constituant piloté par une conférence nationale inclusive».

Articles similaires