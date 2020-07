Le Rassemblement pour la culture et la démocratie (RCD) a, de nouveau, défendu son adhésion au Pacte pour l’alternative démocratique (PAD). Dans le communiqué qui a suivi la réunion mensuelle de son secrétariat national, le 10 juillet, le parti a affirmé son «adhésion» et son «attachement au PAD». Il a expliqué que ce mouvement, abritant les formations d’opposition signataires de ce pacte, défend l’objectif d’un «processus constituant par la consécration des libertés» et de l’«alternance» par «la seule voie des urnes et de la souveraineté sur toutes les richesses du pays».

Cette affirmation est à considérer comme un rappel que le RCD milite pour «refonder l’Etat national» (…) par la mise en place d’institutions issues de la souveraineté du peuple» et que sa position demeure celle d’une formation d’opposition qui considère que l’élection du chef de l’Etat, Abdelmadjid Tebboune, à l’issue du scrutin présidentiel du 12 décembre 2019, est un «coup de force» qui n’a pas marqué la fin de la crise de gouvernance manifestée par la démission forcée de son prédécesseur, M. Bouteflika.

Elle est à prendre, surtout, comme l’expression d’un refus à souscrire, comme le font tous les partis membres du PAD, à la feuille de route politique du président de la République et, notamment, à son projet de révision de la Constitution, un chantier actuellement au stade de la collecte des propositions des acteurs politiques, associatifs et syndicaux. Ceci, quitte à dénoncer «les menaces, les pressions et les intimidations pilotées par la police politique du régime, notamment, via les démembrements du ministère de l’Intérieur et celui de la Justice».

Covid-19, «proportions alarmantes»

Le secrétariat national du RCD rappelle, ici, le courrier du Secrétaire général du ministère de l’Intérieur, mardi 23 juin, un document de «mise en demeure» appelant la formation de Mohcine Belabbas de «conformer» ses activités «aux dispositions de la Constitution et de la loi organique relative aux partis politiques ainsi que la loi relative aux rassemblements et manifestations publiques, sous peine de prendre les dispositions prévues par la loi». Autrement dit, de ne plus abriter dans son siège national des initiatives multi ou trans partisanes comme celle du PAD, avait expliqué auparavant le président du RCD.

Pour le secrétariat national de sa formation, il s’agit d’«attaques destinées à diaboliser le parti pour dissuader et faire peur à tous les citoyens qui l’ont choisi ou qui s’apprêtent à le choisir comme cadre de lutte et de combat pour une Algérie démocratique et de progrès». Il rappelle à ce propos que le premier point à l’ordre du jour de sa réunion mensuelle a concerné «la redistribution et l’élargissement à d’autres cadres du parti, du suivi des wilayas pour structurer, le plus tôt possible, les nouvelles adhésions, notamment dans les régions du pays où le Rassemblement n’avait pas encore assis des traditions d’organisation».

En ce qui concerne la situation sanitaire, le RCD «s’inquiète des proportions alarmantes de la propagation de la pandémie de la Covid-19 ainsi que de la désorganisation et de la saturation des structures d’accueil». «La stratégie de se délester de la gestion sanitaire et de la confier aux administrateurs locaux (…) est le pire des choix», déclare le parti. Il estime que ces administrateurs sont désarmés et ne peuvent pallier ce qu’il juge comme un échec de l’administration centrale à bien gérer l’épidémie. «Les cris d’alarme des professionnels de la santé augurent de l’imminence d’une catastrophe humaine et de désordres sociaux aux conséquences imprévisibles si rien n’est fait», ajoute, plus gravement, le RCD

Il est à rappeler que des militants du parti de la wilaya de Tizi-Ouzou ont annoncé leur démission collective dans une lettre adressée à Mohcine Belabbas, jeudi 9 juillet. Ils accusent leur ex-président d’avoir «perverti le parti» et lui reprochent de s’être rapproché des islamistes.

«Nous n’avons pas pensé que notre référentiel politique allait muter au point d’assister, un jour, à la négation de tous les fondamentaux pour lesquels nous nous sommes battus. Depuis la révolution du 22 février, l’intégrisme est devenu un allié politique du RCD. M. Mohcine Belabbas commence d’abord par signer un document avec Dhina. Lui, le président et député du parti affirme, pour tromper l’opinion, qu’il n’engageait que sa personne dans ce texte. Depuis ce document-là, toute la politique du parti est dans la droite ligne de cette signature et cela s’est vite traduit en positions politiques concrètes issues de réunions secrètes tenues avec les islamistes à Paris».

Les démissionnaires affirment que «le site Ameslay, site internet créé par M. Belabbas et que la majorité des militants connaissent comme étant un organe du parti, publie un article dans lequel il est fait, à la fois, l’éloge d’Amir DZ en tant que grand laïc et reprend la diffamation de ce sinistre impliquant Saïd Sadi dans l’assassinat de Lounès Matoub ! Après le bradage de notre programme et de nos principes comme la laïcité, l’actuelle direction veut assassiner nos symboles pour coller à la feuille de route de Rachad. L’éthique l’a définitivement abandonné à l’abîme de la manœuvre traîtresse. La coupe est plus que pleine».

Pour eux, «le RCD est en reniement idéologique». Une accusation à laquelle le secrétariat national du parti n’a pas répondu directement, rappelant plutôt son «programme résolument progressiste et sans concessions sur le principe de l’égalité en droits de tous les citoyens algériens». n

