Air Algérie continuera ses opérations de rapatriement des Algériens bloqués à l’étranger. Jusqu’ici, la compagnie a ramené au pays plus 8 000 passagers et compte organiser d’autres vols avant la fin de cette semaine. Le porte-parole officiel de la Présidence de la République, M. Mohand Oussaïd Belaïd, a indiqué, pour sa part hier, que l’Algérie avait rapatrié près de 13.000 ressortissants algériens bloqués à l’étranger depuis la fermeture de l’espace aérien. «L’opération de rapatriement se poursuit», a-t-il ajouté, précisant que deux vols étaient prévus ce week-end pour ramener les Algériens bloqués en Turquie.

Pour ce qui concerne le scénario d’une éventuelle reprise rapide du trafic aérien, ce seront les passagers avec billetterie qui en seront les principaux bénéficiaires, selon le porte-parole d’Air Algérie Amine Andaloussi. Lequel prévoit un «faible engouement» sur les vols du fait des craintes persistantes sur la pandémie. «Les experts estiment que tout ce qu’ont subi les compagnies aériennes mondiales jusqu’à présent n’est qu’un premier choc. Ces compagnies vont subir un deuxième choc, qui sera plus dur, celui de la faiblesse des flux des passagers après la reprise», a-t-il souligné.

Articles similaires