Les dépouilles des deux ressortissantes algériennes qui ont perdu la vie, victimes du séisme qui a frappé la Turquie, ont été rapatriées hier samedi et transférées vers leur ville d’origine, Batna. Il s’agit de Serairi Samiha (44 ans) et de sa fille Berber Hadil (13 ans) dont les corps sans vie ont été retrouvés et identifiés, jeudi dernier, dans la ville d’Iskenderun dans la province de Hatay au sud de la Turquie.

Les services du Consulat général d’Algérie à Istanbul en coordination avec les autorités turques, ont entrepris les procédures de transport des dépouilles vers la ville d’Istanbul pour leur rapatriement en Algérie. Les frais de transport et de rapatriement ont été entièrement pris en charge par l’Etat algérien.

La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Kaouter Krikou était présente à l’arrivée de l’avion d’Air Algérie transportant les deux dépouilles, aux côtés des représentants du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, et de la famille des deux victimes.

