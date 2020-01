La justice est toujours penchée sur le dossier des deniers publics transférés illicitement vers l’étranger, qui reste un dossier très complexe. C’est ce qu’a déclaré le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, en affirmant être «dans l’attente du feu vert de la justice, qui n’a pas encore statué sur tous les dossiers ni établi les montants détournés». Le détournement des derniers publics ne s’est pas fait seulement par le biais de transferts vers l’étranger. Il y a également eu dissimulation de montants importants à l’intérieur du pays qu’il va falloir déterminer. «Les fonds détournés se trouvent à l’intérieur du pays ainsi que dans d’autres endroits, comme Genève, ou dissimulés dans des pays réputés pour leurs facilitations fiscales. Une fois ces dossiers définitivement clos par la justice, nous entamerons les procédures nécessaires, soit par le biais d’avocats algériens ou étrangers, ou par l’activation des conventions conclues avec ces pays. Ces fonds seront indubitablement récupérés et cela se fera par le biais de la justice. Il y a eu, certes, détournement de fonds mais également des surfacturations», a déclaré M. Tebboune, mercredi dernier, lors d’une rencontre avec des responsables de médias nationaux publics et privés. Le rapatriement des fonds publics transférés illégalement vers l’étranger est loin d’être une sinécure et s’avère un véritable casse-tête, comme l’ont fait savoir de nombreux experts en la matière. La procédure nécessite plusieurs étapes aussi bien en interne qu’en externe. Pour l’heure, selon toute vraisemblance, les procédures ne sont encore qu’à un stade préliminaire et rien n’a encore filtré sur ce qui a été accompli au niveau de la justice. Or, les spécialistes en droit des affaires insistent qu’il faut agir très vite, sans perdre de temps. Pour eux, il est important que les autorités algériennes agissent rapidement de manière à ne pas permettre à ceux qui ont transféré illicitement des fonds de les placer dans des paradis fiscaux vu que ces derniers sont connus pour leur non-coopération dans ce genre d’affaires. «Les autorités doivent agir comme un créancier qui doit récupérer sa dette, plus il agit vite, plus il a de chance de la récupérer, car le débiteur peut organiser son insolvabilité», expliquent-ils. Cela d’autant que bon nombre de pays traversent une crise financière et peuvent opposer une fin de non-recevoir qui ne dira pas son nom à l’Algérie, en compliquant les procédures bien plus qu’elles ne le sont. Les experts estiment les montants transférés illicitement du territoire national, durant les dix-sept dernières années, entre 50 et 60 milliards de dollars. Des montants faramineux dont, à la fin de la péliade de procédures pouvant durer des années, seulement une partie pourrait être récupérée, comme ils l’ont souligné à maintes reprises. Selon eux, plusieurs pays ont été destinataires des deniers publics algériens transférés illicitement. Il s’agit de pays situés essentiellement en Europe, des Etats-Unis et, surtout, de paradis fiscaux de certains pays du Golfe. Par ailleurs, le Président Tebboune a assuré que «la lutte contre la corruption se poursuivra sans relâche», notamment celle qui affecte directement le pouvoir d’achat du citoyen. «Si la première affecte le Trésor, la deuxième touche à la poche du citoyen, et c’est bien plus grave», a-t-il dit, citant le cas du simple citoyen qui se voit, parfois, contraint de payer à l’Administration des prestations qui lui sont garanties par l’Etat. Il préconise, dans ce sens, «la moralisation de la société» et la prise de mesures préventives comme l’installation de caméras de surveillance, par exemple, au niveau des services des Douanes, des commissariats de police et des communes.n

