L’arrivée du premier vol devant rapatrier des ressortissants algériens bloqués à Istanbul en Turquie, suite à la fermeture de l’espace aérien à l’effet de réduire les risques de la propagation de la pandémie de Coronavirus, est prévu ce vendredi à 18h. Ces ressortissants seront accueillis à leur arrivée l’aéroport international Houari-Boumediene par le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du Territoire, Kamel Beldjoud, du ministre de la Communication Porte-parole du gouvernement, Ammar Belhimer, du ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, et du ministre des Travaux publics et Transports, Farouk Chiali.

Lire également l’article de « Reporters »: « Coronavirus : début vendredi du rapatriement de 1.788 algériens bloqués en Turquie »