Un programme d’exploitation spécial de transport par métro, tramways et par câble sera mis en place durant le mois de ramadhan, a annoncé mercredi l’Entreprise Métro d’Alger (EMA) dans un communiqué.

Ce programme sera effectif à compter du premier jour du ramadhan jusqu’au deuxième jour de l’Aïd El Fitr, a précisé la même source. Pour le métro d’Alger, les horaires de service sont fixés de 7h jusqu’à 1h00 du matin.

Quant au transport par tramways, les horaires sont de 7h00 à 1h00 du matin pour les Tramways d’Alger, Constantine et Sétif, et du 7h du matin à 00h00 pour ceux d’Oran et de Sidi Belabes, tandis que le Tramway de Ouargla sera opérationnel de 6h30 à 1h00 du matin.

S’agissant des transports par câbles, les horaires de service de la télécabine de Bab El oued sont fixés de 7h à 00h00 durant les jours ouvrables et de 12h30 à 00h30 pour les vendredis, alors que le téléphérique Mémorial sera opérationnel de 8h à 00h00, le téléphérique du Palais de la Culture de 8h00 à 18h30, la télécabine de Blida de 8h à 18h00.

Pour la télécabine de Tlemcen, les horaires sont de 8h00 à 00h00 durant les jours ouvrables et de 12h30 à 00h00 durant le lundi et de 9h30 à 00h00 durant le week-end (vendredi et samedi).

Enfin, les horaires de service de la télécabine de Tizi Ouzou sont fixés de 7h30 à 00h00 les jours ouvrables et de 12h30 à 00h00 durant les vendredis, selon le communiqué.