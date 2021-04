Mobilis entreprise citoyenne, saisi l’arrivée du mois sacré de Ramadhan correspondant à l’An 1442 de l’hégire et présente au peuple algérien et à l’ensemble de la nation musulmane, ses chaleureuses félicitations, implorant Allah le tout-puissant de nous aider à accomplir le jeûne et la veillée de ses nuits avec piété et quiétude et d’en faire un mois d’abondance, de santé et de bénédiction.

Comme chaque année, Mobilis fidèle à ses traditions, marque l’avènement de ce mois sous le signe de la communication, en se rapprochant davantage de ses abonnés à travers le lancement d’offres attractives afin de faire profiter pleinement ses abonnés des promotions qui leur sont dédiées.

Ramadhan Moubarak à tous !

Articles similaires