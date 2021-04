Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a ordonné, dimanche, lors de la réunion du Conseil des ministres l’accélération de la cadence des préparatifs au mois de Ramadhan et le suivi rigoureux de la consommation et du stock pour éviter toute pénurie, a indiqué un communiqué de la Présidence de la République. Le président de la République a insisté sur l’application stricte des contraventions et la lutte contre la gaspillage en adoptant une politique de sensibilisation plus efficace et influente, précise le communiqué. Par ailleurs, le chef de l’Etat a ordonné le parachèvement du recensement global de la richesse animale afin de permettre aux Pouvoirs publics d’adapter les politiques en vigueur dans ce secteur vital en vue d’alléger l’importation des viandes et œuvrer avec les différents intervenants, notamment les représentants des éleveurs, à trouver un mécanisme garantissant, de façon équilibrée et permanente, la distribution transparente du fourrage et de l’aliment du bétail subventionnés avec un approvisionnement régulier et à des prix raisonnables du marché national, souligne la même source. Les instructions du Président Tebboune viennent après avoir écouté durant ce conseil, un exposé sur les dispositions prises par le ministère du Commerce en vue de garantir la stabilité des opérations d’approvisionnement et de contrer la spéculation et le monopole. Le ministre du Commerce a rassuré quant à la disponibilité de tous les produits de large consommation, proposant l’autorisation, à titre exceptionnel, des vendeurs ambulants durant le mois de Ramadhan pour casser la spéculation, exercée par certains spéculateurs, ajoute la même source.

