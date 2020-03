Le ministère des affaires Religieuses et des Wakfs a annoncé, mercredi, dans un communiqué que le 1er jour du mois de Chaâbane de l’année 1441 de l’Hégire sera demain jeudi, et la nuit du doute pour l’observation du croissant lunaire annonçant le premier jour du mois sacré de Ramadhan est prévue le 23 avril prochain. «Le croissant lunaire annonçant le début du mois de Chaâbane de l’année 1441 de l’Hégire n’ayant pas été observé le mardi 29 Rajab 1441 de l’Hégire correspondant au 24 mars 2020, à travers l’ensemble du territoire national, selon la commission nationale d’observation du croissant lunaire qui compte des sous-commissions à travers les 48 wilayas du pays, assurant un service minimum, en cette conjoncture exceptionnelle que connaît le pays et en accord aux exigences scientifiques, le ministère des affaires religieuses et des wakfs annonce que le 1er du mois de chaâbane sera le jeudi 26 mars 2020», a ajouté la même source. La nuit du doute pour l’observation du croissant lunaire annonçant le premier jour du mois sacré de Ramadhan de cette année est prévue le 29 Chaâbane 1441 correspondant au 23 avril 2020», a précisé la même source.

