Le ministre des Affaires religieuses et des wakfs, Youcef Belmehdi a affirmé, hier, qu»il n’y a rien qui interdit le jeûne du mois de Ramadhan cette année» qui coïncide avec la propagation de la pandémie de Covid-19. Au terme d’une réunion de la commission de la Fatwa qu’il a présidée, au siège du ministère, en la présence exceptionnelle du porte parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie, Djamel Fourar, M. Belmehdi a souligné qu»il n’existe aucun lien entre le jeûne et la propagation de cette pandémie», arguant que «les personnes ordinaires peuvent observer le jeûne» pendant le mois sacré. «Le jeûne ne provoque pas de sécheresse au niveau de la gorge ou de la bouche, et ne favorise pas la propagation de la pandémie», a-t-il assuré. En se référant à l’avis du docteur Fourar, le ministre a ajouté que «la personne peut observer le jeûne et la maladie ne constitue aucunement une entrave», bien au contraire, a-t-il dit, «le jeûne permet de renforcer le système immunitaire».

Cependant, sont dispensés du jeûne «les personnes âgées, les malades chroniques et les cas déjà autorisés à ne pas l’observer, a-t-il soutenu, précisant que «ces catégories sont les plus exposées au risque de contamination».

La nuit du doute jeudi

Le ministère des Affaires religieuses et des wakfs a annoncé que la nuit du doute consacrée à l’observation du croissant lunaire annonçant le premier jour du mois de Ramadhan est prévue jeudi. «La Commission nationale de l`observation du croissant lunaire relevant du ministère des Affaires religieuses et des wakfs informe l’ensemble des citoyens que la nuit du doute consacrée à l’observation du croissant lunaire annonçant le premier jour du mois de Ramadhan pour l’année 1441 de l’Hégire/2020 est fixée au jeudi 29 Chaabane correspondant au 23 avril 2020», ajoute le communiqué. Pour perpétuer cette tradition, une conférence sur «la nuit du doute» sera organisée après la prière du Maghreb, au siège du ministère des Affaires religieuses et des wakfs et sera retransmise en direct par les médias, précise le communiqué. n

