Le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du Territoire a annoncé, mardi dans un communiqué, que les inscriptions à l’allocation de solidarité du mois de ramadhan 2023 étaient ouvertes jusqu’au 5 janvier. Les inscriptions à l’allocation de solidarité sont ouvertes jusqu’au 5 janvier 2023 «conformément à la circulaire interministérielle n 1057 du 11 décembre 2022», a rappelé le ministère. A cet effet, le ministère appelle les pères de famille sans revenu et les catégories démunies de la société prises en charge au titre des programmes nationaux de solidarité qui ne sont toujours pas inscrits aux listes et qui répondent aux critères énoncées dans la circulaire interministérielle n 01 du 16 avril 2019, à se rapprocher du service des œuvres sociales au niveau des APC de leur lieu de résidence pour s’inscrire à l’opération à travers le dépôt du formulaire téléchargeable sur le site du ministère, et ce, pour bénéficier de l’allocation. Le ministère a précisé que ceux qui ont bénéficié de cette allocation l’an dernier «ne sont pas concernés par le renouvellement de la demande, sauf changement de leur situation sociale ou s’ils ne réunissent plus les critères», appelant ces derniers à se rapprocher des services de l’APC pour rayer leurs noms de la liste des personnes inscrites. Les personnes inscrites l’an dernier «feront l’objet d’enquêtes sociales menées par les services compétents de l’APC en coordination avec les services concernés, notamment la direction de l’Action sociale (DAS)». Les bénéficiaires qui ont changé de lieu de résidence «devront se rapprocher de l’APC de leur nouveau lieu de résidence pour finaliser les procédures de radiation et s’inscrire à nouveau». n

