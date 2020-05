Le Ramadhan 2020 s’est déroulé comme de coutume ou presque pour les consommateurs, selon les constats de l’Association de protection et orientation du consommateur et son environnement (Apoce) et de la Fédération algérienne des consommateurs (FAC).

Les responsables de ces deux organisations, Mustapha Zebdi et Mohamed Toumi, s’accordent à dire qu’après la flambée des prix sur les étals durant la première semaine, il s’en est suivi une décrue puis une légère remontée à la veille des fêtes. Selon nos interlocuteurs, ce Ramadhan a été surtout marqué par une forte tension sur le lait pasteurisé en sachet et une soudaine envolée des prix de la viande blanche durant les dix derniers jours du mois de jeûne.

La crise sanitaire que traverse le pays et les restrictions sur les horaires de vente sur les marchés de proximité et la fermeture de certains commerces n’ont, en réalité, pas freiné la frénésie de l’achat comme il est d’usage à chaque Ramadhan, ont-ils également observé. «Je peux même dire que le niveau de consommation s’est légèrement accentué par rapport aux Ramadhans précédents. Du côté des sucreries (zlabia, qualb louz…), l’offre n’était pas au rendez-vous en raison de l’interdiction aux vendeurs occasionnels de lever le rideau par mesure de prudence», indique le président de l’Apoce. Qui ajoute que du côté de l’habillement et de la chaussure, les consommateurs ont dû se rendre à l’évidence qu’ils ne pouvaient pas faire leurs achats comme il est de tradition», indique le président de l’Apoce. Sur la soudaine flambée des prix de la volaille durant les dix derniers jours du mois, Mustapha Zebdi s’est dit outré : «Cette flambée n’était en aucun cas justifiable sauf que des spéculateurs interviennent comme à chaque fois dans le circuit pour imposer leur diktat comme à la veille du 27e jour du Ramadhan où la demande explose et leur permet de faire ce qu’ils veulent.»

De son côté, le président de la FAC juge que «comme chaque Ramadhan, c’est le même refrain». La différence, ajoute-t-il, a été la «forte tension sur le lait en sachet pasteurisé subventionné et la semoule», au point où ces deux denrées ont disparu dans de nombreux points de vente. M. Toumi regrette que les initiatives du ministère du Commerce de moraliser le marché n’ont pas été un succès. Il se dit étonné que chaque fois que le ministère de tutelle tente d’intervenir pour réguler le marché de la distribution du LSP, c’est tout le contraire qui se produit. Près de 800 communes du pays se sont retrouvées privées de LSP tout au long du mois de Ramadhan», affirme-t-il. Des consommateurs lui ont affirmé qu’ils étaient prêt à payer 30 DA le sachet au lieu de leur prix officiel fixé à 25 DA pour peu qu’il soit disponible».

Pour les prix de la viande rouge, nos deux locuteurs observent qu’ils sont «certes restés stables mais de loin supérieurs au prix plafonné». Le ministre du Commerce, rappelons-le, a déploré que la filière n’ait pas respecté ses «engagements». En définitive, nos deux «associatifs» constatent, selon l’image qu’on peut donner à leurs propos, que sur les étals ce n’était pas la crise sanitaire qui était visible, mais la flambée des prix.

