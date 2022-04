Les opérations de contrôle relatives aux pratiques commerciales, à la qualité et à la répression des fraudes à Alger, se sont soldées durant les dix premiers jours de Ramadhan, par l’établissement de 1344 procès-verbaux de poursuite judiciaire avec proposition de fermeture de 48 locaux commerciaux, a appris l’APS, mercredi, auprès de la Direction du commerce de la wilaya d’Alger. Le représentant de la direction, Dahar Layachi, a indiqué que le nombre de PV relatifs aux pratiques commerciales, s’élève à 803 PV durant cette période après l’enregistrement de 3145 interventions, tandis que le nombre de PV concernant le contrôle de la qualité et la répression des fraudes, s’élève à 541 PV après 2501 interventions des services de contrôle. Quant à la quantité des produits ayant été saisis dans le cadre de ces pratiques commerciales, à leur tête les viandes rouges et les viandes blanches, la semoule, les pâtes et l’huile, elle s’élève à 11 tonnes et 220 kg, soit un montant de 8 millions de DA. Selon M. Layachi, ces saisies ont été remises aux centres d’intérêt général notamment les foyers pour personnes âgées, l’enfance assistée, le Croissant-Rouge algérien (CRA), le parc zoologique de Ben Aknoun et le Jardin d’essais d’El Hamma. Pour ce qui est des infractions relatives à la non-facturation, elles concernent, selon M. Dahar, des transactions dépassant 11,4 millions de DA à la même période. Les campagnes de sensibilisation contre le gaspillage, lancées par la Direction du commerce de la wilaya d’Alger le 20 mars dernier, se poursuivront jusqu’à la fin de la saison estivale, a-t-il fait savoir. Il s’agit de campagnes de sensibilisation anti-gaspillage au niveau des marchés du Ramadhan, des mosquées et des écoles à travers 13 circonscriptions administratives de la wilaya d’Alger, a-t-il précisé, soulignant que tous les moyens humains et matériels nécessaires étaient mobilisés pour assurer la réussite de ces campagnes, avec notamment la distribution de brochures et des affichages dans les boulangeries et les commerces. Au niveau des marchés de la Rahma, des espaces ont été ouverts pour donner des conseils pratiques aux consommateurs sur les moyens d’éviter le gaspillage, et ce, avec la participation des associations de protection des consommateurs, des services de sécurité, de la Protection civile, des établissements Netcom et Extranet et des représentants de la Direction de l’environnement, selon le même responsable.(APS)

