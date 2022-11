Le président de la Fédération algérienne des sports mécaniques (FASM), Amine Laibi, a indiqué que « toutes les conditions sont réunies » pour la réussite de la cinquième édition du Rallye international d’Algérie «Challenge Sahari» (Auto/Moto), prévue du 15 au 19 novembre. « Jusqu’à présent, toutes les conditions sont réunies pour recevoir nos invités de l’intérieur du pays et ceux venus de l’étranger pour faire de cet événement sportif une réussite. Pour cette 5e édition du Rallye international d’Algérie (Auto/Moto) qu’abritera notre pays en début de semaine prochaine, on a veillé à lui assurer les meilleures conditions possibles.», a déclaré Laibi à l’APS . Et d’ajouter : « Ce genre de courses est très difficile. Notre partenaire, l’équipe de «Sahara Event», a fait de bonnes choses d’un point de vue technique et dans la limite des capacités disponibles. Les tentes géantes qui accueillent les délégations participantes sont prêtes et nous, de notre côté, ferons de notre mieux pour les aider à relancer cette manifestation ».

Edition 100% algérienne

Le premier responsable de l’instance fédérale a estimé que « l’édition actuelle du Rallye international du Sahara est 100% algérienne (..) L’équipe Sahara Event est motivée à l’idée de réussir cette aventure. J’ai une grande confiance en eux ». Le départ sera donné le 15 novembre de Ghardaïa à El-Ménea, sur une distance de 280 km. Ce sera comme une première étape, puis la compétition se poursuivra dans les environs désertiques d’El-Ménéa, en forme de trois anneaux (trois étapes de 180 km, 120 km et 135 km). Par la suite, la caravane reviendra à Ghardaïa pour la 5e et dernière étape, longue de 280 km. Pour rappel, le dernier rallye international organisé par l’Algérie, pour les catégories auto/moto, remonte à 2018.

Programme de la cinquième édition :

13 novembre : Arrivée des délégations étrangères puis

le départ vers la wilaya de Ghardaïa.

14 novembre : Contrôles techniques des véhicules

Du 15 au 19 novembre : le déroulement des cinq étapes

20 et 21 novembre : retour des délégations participantes.