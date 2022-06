Par Sihem Bounabi

L’affaire du tragique accident de deux jeunes passagers clandestins algériens, dont les corps sans vie ont été découverts dans le train d’atterrissage d’un avion d’Air Algérie, continue de dévoiler de nouveaux accusés avec la présentation, hier, de quatre mis en cause devant le procureur de la République près le tribunal de Dar El Beïda, à Alger, selon une information relayée par le site électronique du quotidien Ennahar.

Il est ainsi précisé que les services de sécurité relevant de la circonscription Est de la police de Bab Ezzouar ont présenté quatre individus, qui travaillent au sein de l’enceinte de l’aéroport d’Alger, devant le Parquet de la même juridiction. Il s’agirait d’un officier de police et de trois agents de sécurité de l’aéroport. Les quatre prévenus présentés aujourd’hui devant le procureur font face à l’accusation de « négligence grave ayant entraîné le décès de deux personnes ». Ces quatre individus seront ensuite présentés devant le juge instructeur pour la finalisation des procédures d’instruction.

Pour rappel, suite à ce tragique incident, plusieurs responsables relevant de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) et le Directeur général de l’Etablissement de gestion de services aéroportuaires (EGSA) de l’aéroport international d’Alger Houari-Boumediène ont fait l’objet de suspensions administratives. Quatre mis en cause ont été placés en détention provisoire et deux autres sous contrôle judiciaire. Ainsi en plus de limogeage et des poursuites judiciaires à l’encontre de l’ancien PDG de l’aéroport d’Alger, Tahar Allache, le directeur de Police des frontières de l’aéroport, le chef de l’équipe de la sécurité des aéronefs, celui de la brigade de sécurité et de surveillance, le chef de la sûreté et l’agent de sécurité du tarmac de l’aéroport ont également été limogés et devront rendre des comptes à la justice. Il est à noter que la sécurité au niveau de l’aéroport international d’Alger est l’une des priorités du nouveau PDG Mohamed Layache de l’aéroport international d’Alger Houari-Boumediène avec pour instructions dans sa feuille de route «la coordination de la sécurité, à l’intérieur et autour de l’aéroport, en mettant en place un dispositif permettant de traiter les problèmes liés à la sécurité».

