Rafael Nadal est désormais seul, seul avec 21 titres du Grand Chelem, après sa victoire à l’Open d’Australie, hier, au terme d’un époustouflant marathon face à Daniil Medvedev (2-6, 6-7 [5], 6-4, 6-4, 7-5). À 35 ans, il est donc l’unique détenteur du record de titres en Majeur en simple, devant ses immenses rivaux, Roger Federer et Novak Djokovic. Il a aussi rejoint le Serbe dans le cercle très fermé des joueurs qui ont remporté au moins deux fois chaque levée du Grand Chelem. Ils sont les seuls à l’avoir fait dans l’ère Open, Rod Laver et Roy Emerson l’ayant réussi avant.

Ce titre est le 90e de l’Espagnol, qui compte notamment une médaille d’or olympique (2008) et 36 Masters 1000 à son palmarès, mais n’a jamais gagné le Masters de fin de saison, contrairement à ses deux adversaires favoris.

17 ans après

Du premier titre en Grand Chelem de Nadal (Roland-Garros, 2005) à celui conquis hier, dix-sept années se sont écoulées, un record dans l’ère Open, seulement battu dans l’histoire par Ken Rosewall (dix-neuf ans entre ses victoires 1953 et 1972 à l’Open d’Australie). Dans les Majeurs, le Majorquin dispose plus que jamais du meilleur ratio parmi les joueurs en activité avec 87,9 % de victoires, devant Djokovic et Federer. Seul Björn Borg (141 v.-17 d.) les devance parmi les joueurs de l’ère Open.

Les chiffres de la seule finale – 5h24 ce dimanche – sont à l’avenant, hors normes, même pour lui : c’est seulement la quatrième fois qu’il revient après avoir été mené deux manches à zéro, la deuxième dans une finale après Madrid 2005 (indoor), face à Ivan Ljubicic (3-6, 2-6, 6-3, 6-4, 7-6). Et il est le premier à le faire à l’Open d’Australie depuis 1965.

Rafael Nadal a remporté sept de ses huit dernières finales de Grand Chelem. Avec deux titres sur le circuit (il s’était imposé à Melbourne début janvier), il a déjà égalé ses bilans 2020 et 2021. Et la saison sur terre battue n’a pas commencé…

