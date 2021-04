Dans une interview accordée à CNN Sport, Thierry Henry, qui a quitté son poste d’entraîneur du Montréal CF fin février et s’est retiré des réseaux sociaux ces derniers jours, a évoqué le sujet épineux du racisme dans le football.

Le champion du monde 1998 a rebondi sur le débat lancé par certains, comme l’attaquant international ivoirien de Crystal Palace Wilfried Zaha, quant à l’opportunité de continuer à mettre un genou à terre avant tous les matches, comme cela se pratique en Premier League depuis la fin de la saison dernière, pour soutenir le mouvement « Black Lives Matter ».

« Il y a eu récemment un débat sur l’opportunité de mettre un genou à terre ou de rester debout, mais ce n’est pas le sujet », estime l’ancien attaquant d’Arsenal. « Le sujet est : qu’allons nous faire pour que cela s’améliore pour tout le monde ? L’égalité. Je pensais que le fait de s’agenouiller constituait un message fort et nous savons tous d’où cela vient (le décès de l’Américain George Floyd suite à des violences policières), mais la discussion a évolué vers : doit-on rester debout ou nous agenouiller ? Mais quid de la véritable cause ? Le point principal est ce que nous faisons tous les jours sur ce sujet et ce que nous avons encore à faire. C’est d’abord cela que nous ne devons surtout pas perdre de vue. »



L’importance de « réguler les réseaux sociaux »

Par exemple, donc, en incitant les réseaux sociaux à se réguler. En les quittant le 26 mars, Henry (43 ans) avait déclaré : « Le volume considérable de racisme, d’intimidation et de torture mentale qui en résulte pour les individus est trop toxique pour être ignoré. Il est beaucoup trop facile de créer un compte, de l’utiliser pour intimider et harceler sans conséquence et de rester anonyme. Jusqu’à ce que cela change, je désactiverai mes comptes sur toutes les plateformes sociales. J’espère que cela arrivera bientôt. »

Liverpool : Mohamed Salah évoque le Real Madrid

Comme souvent depuis quelques saisons, Mohamed Salah (28 ans) est associé à un transfert au Real Madrid. À la recherche d’une star sur le front de l’attaque après la déception Eden Hazard, les Merengues pourraient bien attirer l’Égyptien cet été. Surtout que l’intéressé n’avait pas fermé la porte en décembre dernier, loin de là.

Dans un entretien accordé à Marca, le meilleur buteur de Premier League a donné son avis sur le niveau du Real Madrid, son futur adversaire en Ligue des Champions. Une équipe qu’il avait déjà affrontée à l’époque de CR7, Bale ou encore Navas. « C’est différent. Ils ont perdu de grands joueurs, comme Cristiano Ronaldo, le meilleur de leur histoire, quelqu’un qui a marqué beaucoup de buts. En même temps, ils ont signé Hazard. Eden a été malchanceux, il a été blessé… Mais c’est différent. L’équipe est maintenant en quart de finale, elle a de grands joueurs, même si elle a perdu les buts de Ronaldo… Je ne peux pas dire lequel est le meilleur, je dis juste qu’ils sont en quarts maintenant, ils sont certainement prêts et… nous devons être prêts à les affronter. »