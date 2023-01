Détenu plusieurs mois, le militant politique Rachid Nekkaz a été gracié par le chef de l’Etat, rapportent ce mercredi plusieurs médias nationaux.

Cette remise en liberté, du fondateur du parti non agréée le mouvement pour la jeunesse et le changement intervient une semaine après la publication de sa lettre ouverte adressée au président de la République et où il s’engageait à ne plus faire de politique.

Ce dernier, pour rappel, a fait l’objet d’une condamnation à une peine de 5 ans de prison en juillet 2022.