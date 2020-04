Rachid Nadil a été installé, mercredi à Alger, dans ses nouvelles fonctions en qualité de nouveau président de l’Autorité de régulation des hydrocarbures (ARH) en remplacement de Allaoua Saidani. Présidant la cérémonie d’installation, le ministre de l’Energie, Mohamed Arkab a appelé l’ARH, à « intensifier les efforts pour veiller au respect de l’application de la loi et assurer la continuité du service public et pour mieux améliorer la compétitivité« . Dans le cadre de ses missions réglementaires et de consultation, cette organisme -poursuit le ministre- devrait jouer un rôle important « dans l’encouragement du développement des industries manufacturières notamment pétrochimiques à travers les consultations et mesures incitatives assurées en direction des sociétés. Rachid Nadil est titulaire de diplômes d’études supérieures en Droit, Finances et Economie. Il a occupé plusieurs postes pendant ses 30 ans de carrière dans le secteur de l’Energie, le dernier en date celui de P-dg de Naftal.

