Face à la hausse, ces derniers jours, du nombre de contamination par la Covid-19, le professeur Rachid Belhadj, Directeur des activités médicales au CHU Mustapha-Bacha à Alger, tire la sonnette d’alarme sur le non-respect des mesures barrière et du confinement, dénonçant un comportement inconscient d’une partie de la population dans le contexte d’une « pandémie mortelle », l’assimilant à une « atteinte à l’ordre public».

S’exprimant, hier, à l’émission l’« Invité de la Rédaction » de la Chaîne 3 de la Radio algérienne, le professeur Rachid Belhadj déclare «ne pas comprendre qu’en cette période dangereuse de crise sanitaire, il y ait des personnes passant outre les mesures barrières de prévention contre la contagion ». Il s’insurge du fait que des personnes ont contre toute logique organisé des cérémonies de mariage, circoncision et de réussite de leurs enfants à l’examen du BEM, malgré les campagnes de sensibilisation et les appels répétés à observer des mesures de protection minimum.

L’expert médical estime que le regroupement de plusieurs personnes dans le cadre de ces célébrations sont autant de situations qui contribuent à étendre les risques de prolifération et de contamination au virus. Se désolant que depuis quatre mois, «on n’a pas cessé de prévenir » et « de presque supplier » pour que les citoyens adoptent et respectent les mesures propres à leur éviter d’être infectés et de tomber malades.

L’été, une saison à haut risque pour les plus vulnérables

Sans vouloir être alarmiste, le professeur Rachid Belhadj insiste sur une réelle prise de conscience citoyenne pour le respect des mesures barrière, d’autant plus que la nouveauté sur l’évolution de la contamination par la Covid-19, c’est qu’avec « le début de la saison d’été, les personnes âgées de plus de 65 ans et les malades chroniques seront plus vulnérables à la contamination et si elles sont contaminées, cela nécessitera certainement des soins intensifs ». Il précise ses propos en expliquant que d’« ordinaire, même sans le Coronavirus, durant la période des fortes chaleurs, les unités de soins intensifs sont fortement sollicitées par une forte affluence de personnes âgées et malades chroniques ». Soulignant que « la période des fortes chaleurs entraîne un effet de déshydratation, ayant des effets sur le métabolisme. Il faut ajouter à cela les risques très élevés d’infections». Affirmant à ce sujet que « lorsque la Covid-19 touche une personne vulnérable et déshydratée, sa virulence est multipliée et il y a un très haut risque pour que l’infection s’installe. Cela va déclencher une détresse respiratoire qui va nécessiter des soins en unité intensive». Dans ce contexte, il réitère son appel à la vigilance et au civisme en appliquant les mesures barrières et insiste sur l’interdiction formelle de sortir du domicile des personnes âgées et malades chroniques durant la période des fortes chaleurs. Il justifie cette interdiction et un redoublement des mesures protectrices durant cette période par la hantise que les unités de soins intensifs soient rapidement débordées et la forte probabilité que des personnes risquent de mourir faute de prise en charge.

Personnel médical au bord de l’épuisement

Le professeur Rachid Belhadj renforce ces propos en mettant en exergue un facteur important qui est le manque de personnels qualifiés dans les unités de soins intensifs, sachant que pour un malade, il faut deux aides-soignants et un infirmier qualifié. Il rappelle que même si, techniquement parlant, ces derniers mois, le nombre de lits dans les services de soins intensifs et de respirateurs ont augmenté au niveau des structures hospitalières, il y a toujours un manque flagrant de personnel qualifié. D’autant plus que le personnel hospitalier est actuellement au bord de l’épuisement moral et physique. Dans ce sillage, il dénonce l’incivisme de certaines personnes affluant aux hôpitaux et qui ont des comportements violents envers le personnel hospitalier. Le Directeur des activités médicales au CHU Mustapha-Bacha exhorte, face à cette situation, les citoyens à plus de civisme, en déclarant qu’« il faut que les gens nous respectent et nous aident par leur comportement, c’est la seule manière de vaincre cette pandémie ».

Il a aussi lancé un appel aux « collègues du secteur privé» pour «ne pas fermer leurs cabinets durant cette période de l’été afin de ne pas rompre la chaîne de prise en charge des personnes malades». Tout en mettant en exergue la nécessité d’une solidarité nationale du personnel médical, en dehors des grandes villes, dans les petites localités aujourd’hui touchées de plein fouet par la Covid-19.

Afin de conclure sur une note optimiste dans un contexte anxiogène, l’intervenant a déclaré, à propos du traitement à la chloroquine, que sur «2 088 patients traités à la chloroquine, nous n’avons recensé aucun décès ou de graves effets secondaires. Nous pouvons affirmer que la chloroquine nous a beaucoup aidés à sauver des vies». n

