Le groupe français Total ne pourra finalement pas acquérir les actifs de la compagnie pétrolière américaine Anadarko en Algérie. Le groupe Total l’a annoncé, mardi soir, laissant entendre que les autorités algériennes s’y sont opposées, alors qu’il menait des négociations depuis maintenant plusieurs semaines en vue de racheter les actifs algériens de la compagnie américaine.

C’est Patrick Pouyanné, PDG de Total, qui a donné l’information à l’issue d’une conférence tenue à l’issue de la publication des résultats financiers du groupe. «Occidental nous a officiellement dit que nous ne pourrions pas acquérir les actifs en Algérie», a indiqué le patron de Total, mettant ainsi fin aux espoirs de son groupe de racheter les actifs d’Anadarko en Algérie, dans le cadre d’une OPA du groupe américain Occidental Petroleum sur Anadarko à l’issue de laquelle Total a négocié le rachat auprès d’Occidental de tous les actifs d’Anadarko en Afrique, dont l’Algérie. Fin de parcours pour Total qui, depuis de l’annonce de l’OPA d’Occidental sur Anadarko, menait d’importants conciliabules avec Occidental pour la reprise des actifs d’Anadarko en Algérie. Cette opération était conditionnée par la levée, par l’Etat, du droit de préemption instauré dans la loi de finances complémentaire de 2009 et qui donne à l’Etat algérien la priorité en cas de cessions d’actifs d’entreprises étrangères établies en Algérie. Suite à l’OPA d’Occidental Petroleum sur Anadarko, le groupe français Total a conclu, en mai 2019, un accord de 8,8 milliards de dollars (environ 8,1 milliards d’euros) avec l’entreprise américaine pour le rachat de l’ensemble des actifs d’Anadarko en Afrique. En Algérie, les actifs d’Anadarko représentent environ 260 000 barils par jour (bpj), soit plus de 25 % de la production nationale de brut estimée à un million de bpj. Peine perdue pour Total. Peu après la signature de l’accord entre Occidental et Total, le PDG du groupe Total, Patrick Pouyanné, a été reçu, à Alger, par le ministre de l’Energie, Mohamed Arkab, en présence du PDG de Sonatrach de l’époque, Rachid Hachichi. Quelques jours avant l’escale, à Alger, du patron de Total, Mohamed Arkab a réfuté l’existence d’un accord entre le groupe Total et Anadarko pour l’acquisition des actifs de ce dernier en Algérie. Le ministre avait fait savoir qu’«une correspondance a été adressée au Groupe Anadarko à ce sujet, sans recevoir de réponse de sa part. Ce qui signifie pour nous qu’aucun accord n’a été conclu entre ces deux parties». Dans le cas où il y a confirmation de cet accord, «nous interviendrons en temps voulu et nous userons de tous les moyens juridiques pour préserver l’intérêt de Sonatrach et celui de l’Algérie en général», avait estimé le ministre. Peu après, le ministère de l’Energie a annoncé l’incompatibilité de l’accord de rachat par Total des actifs algériens d’Anadarko avec la réglementation algérienne appliquée à la cession des actifs des entreprises étrangères implantées en Algérie. Ce qui signifiait que l’Etat allait exercer son droit de préemption. En effet, dans un communiqué diffusé par le ministère de l’Energie, il était écrit qu’«Anadarko, partenaire de Sonatrach sur le périmètre de Berkine, a sollicité, conformément à la loi sur les hydrocarbures, l’approbation du ministre de l’Energie, pour le changement de contrôle ‘d’Anadarko Algérie’ au profit de la compagnie Occidental». «En vertu de la réglementation en vigueur, le ministre de l’Energie, Mohamed Arkab, s’est prononcé sur cette opération et a déclaré son incompatibilité avec le maintien d’Anadarko dans le contrat d’association sur le périmètre de Berkine». En conséquence, Sonatrach avait annoncé son droit de préemption sur les actifs détenus par Anadarko en Algérie. De l’avis de l’ancien PDG de Sonatrach, Abdelmadjid Attar, Sonatrach était qualifiée pour évaluer les actifs d’Anadarko en Algérie avant d’entamer des négociations dans le cadre de l’exercice de son droit de préemption sur les actifs détenus par cette compagnie en Algérie. L’expert Mourad Preure a estimé quant à lui que la reprise par Sonatrach des actifs d’Anadarko permettra l’élargissement de la base des réserves de la compagnie publique. «Une décision qui renforce la souveraineté nationale, ce qui est extrêmement important», souligne-t-il.<