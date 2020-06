Selon les informations du Daily Mail et de la BBC, Henry Mauriss, un investisseur américain, aurait proposé 400 millions d’euros pour racheter Newcastle alors que l’actuel propriétaire des Magpies s’était mis d’accord avec un fonds saoudien en avril dernier.

Depuis deux mois déjà, le projet de rachat de Newcastle traîne en longueur. Mike Ashley, le propriétaire des Magpies, s’était en effet mis d’accord avec un fonds saoudien. Mais cette transaction reste dans le viseur de la Premier League, qui étudie la requête de la fiancée du journaliste Jamal Khashoggi, assassiné en octobre 2018 à Istanbul au consulat saoudien. Cependant un autre obstacle pourrait s’opposer à ce projet de rachat : selon les informations du Daily Mail et de la BBC, Henry Mauriss aurait proposé près de 400 millions d’euros pour devenir le nouveau propriétaire du club du Nord de l’Angleterre.

Cet investisseur américain, propriétaire de Clear TV Media et qui a fait fortune dans les cartes de crédit, est basé en Californie. Selon des sources citées par The Daily Mail hier, le projet de rachat d’Henry Mauriss serait « viable ». En effet, son offre est supérieure à celle des Saoudiens qui proposent environ 335 millions d’euros. Problème cependant pour les supporters des Magpies : ce potentiel racheteur n’a jamais caché son amour pour Tottenham.

