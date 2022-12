Le Roi Abdallah II de Jordanie a achevé hier sa visite d’Etat en Algérie qu’il a entamée samedi et qui a été conclue par une déclaration commune réaffirmant la centralité de la question palestinienne et la nécessité de réaliser l’unité palestinienne. Comme elle s’est terminée par la signature de plusieurs accords de mémorandums d’entente portant sur de nombreux domaines, dont notamment les consultations politiques, les relations diplomatiques, l’information, l’enseignement et la formation maritime.

PAR NAZIM B.

Le roi de Jordanie a abordé, par ailleurs, avec le président Tebboune la question palestinienne au moment où Alger se prépare à recevoir une nouvelle rencontre des factions palestiniennes dans le prolongement de ce qui a été déjà fait en novembre dernier en Algérie. Dans un communiqué commun sanctionnant la visite d’Etat du Roi Abdellah II en Algérie, les deux dirigeants ont souligné les moyens de renforcer l’action arabe conjointe pour faire face aux défis communs et servir les causes arabes. Dans ce contexte, le Roi Abdallah II a félicité son frère, le Président Abdelmadjid Tebboune, pour le succès du Sommet arabe. Il a également salué les importantes réalisations du sommet pour faire face aux défis actuels auxquels est confrontée la nation arabe, afin de la réunifier, de préserver ses intérêts et de servir ses causes, au premier rang desquelles figure la question palestinienne comme question centrale. A ce propos, les deux dirigeants ont insisté sur le caractère central de la cause palestinienne, et la recherche d’une solution juste respectant tous les droits légitimes du peuple palestinien frère, sur la base d’une solution à deux États, un Etat palestinien indépendant dans les frontières de 1967, avec A Qods comme capitale, et conformément aux résolutions pertinentes de la légitimité internationale. L’Initiative de paix arabe est le seul moyen de parvenir à une paix juste, globale et durable, ont-ils souligné. Tout comme, ils ont mis en avant l’importance de réaliser l’unité palestinienne et de mettre fin à la division. Le Roi Abdallah II a salué les efforts déployés par le Président de la République pour combler le fossé et réaliser l’unité palestinienne et tous les efforts ciblés pour y parvenir. Les deux dirigeants ont souligné, par la même, la nécessité de préserver le statut historique et juridique des Lieux saints islamiques et chrétiens à Al Qods.

Le président Tebboune a rappelé le rôle central de la Tutelle hachémite historique pour protéger les Lieux saints islamiques et chrétiens à Al Qods, leur identité arabe, musulmane et chrétienne, ainsi que le rôle de l’Administration des waqfs d’Al-Qods et des affaires de la mosquée d’Al Aqsa relevant du ministère jordanien des Waqfs et des Lieux islamiques, disposant de la compétence exclusive en matière de gestion des Affaires de la Mosquée d’Al Aqsa et les lieux saints d’Al Qods, espace dédié dans sa totalité à l’exercice du culte musulman.

Le président Tebboune et le Roi Abdallah II ont évoqué nombre de questions et développements survenus sur le double plan régional et international, affirmant l’importance de renforcer la coopération et la complémentarité économique interarabes. Par ailleurs, le roi Abdellah II a invité le Président Abdelmadjid Tebboune à visiter le Royaume hachémite qui a accepté l’invitation, la date devant être fixée ultérieurement par les canaux diplomatiques.



Même longueur d’onde

Sur la même longueur d’onde donc au sujet de la cause palestinienne, Alger et Amman affichent ainsi leur volonté à aider les factions palestiniennes pour réunir les conditions des élections libres d’ici octobre 2023 dans le but d’en finir avec la dissension entre le Hamas à Gaza et le Fatah à Ramallah et de permettre aux Palestiniens de se doter de représentations politiques et institutionnelles crédibles. L’Algérie, pour rappel, a pris la décision d’appuyer la cause palestinienne en tentant depuis janvier dernier et depuis le dernier sommet arabe à Alger début novembre dernier à rassembler, sur la base de l’accord signé le 13 octobre 2022 à Alger, les différentes factions palestiniennes autour d’une feuille de route unique et d’un agenda à respecter. D’autant plus que le souverain hachémite a confirmé, fin novembre, « la nécessité d’intensifier les efforts pour parvenir à une paix juste et globale, fondée sur la solution à deux États, qui garantit la création d’un État palestinien indépendant dans les limites des frontières du 4 juin 1967, avec Jérusalem-Est comme capitale ». C’était lors de la visite à Amman d’une délégation du Congrès américain. Après Alger, le roi hachémite achèvera sa tournée en se rendant à Rome où il doit rencontrer le président Sergio Mattarella et la présidente du Conseil des ministres Giorgia Meloni. Pour ce qui est de la coopération entre Alger et Amman, les deux parties ont fait part de leur volonté commune de hisser les relations bilatérales à des niveaux supérieurs en augmentant le volume des échanges commerciaux entre les deux pays en ciblant certains secteurs d’activité. La Jordanie est le sixième partenaire de l’Algérie au plan arabe, avec un volume global des échanges commerciaux de 219,24 millions de dollars 2021, dont 101,31 millions de dollars d’exportations algériennes et 117,93 millions de dollars d’importations. Le forum d’affaires algéro-jordanien, qui s’était tenu, au mois de juin passé, en présence d’opérateurs économiques, s’est assigné l’objectif d’asseoir de nouveaux partenariats, d’ouvrir de larges perspectives pour davantage de coopération et de lancer des projets communs d’intérêt commun, à même de répondre aux aspirations des opérateurs économiques de part et d’autre. Lors de ce forum d’affaires, l’accent a été mis sur l’importance d’exploiter les opportunités et les privilèges qu’offre le climat des affaires en Algérie, en vue de concrétiser un partenariat effectif durable. Depuis hier, 4 décembre, la coopération entre les deux pays compte de nouveaux canaux de partenariat. Il s’agit d’un mémorandum d’entente sur les concertations politiques bilatérales, d’un accord sur l’exemption mutuelle de visa au profit des titulaires de passeports diplomatiques, d’un mémorandum d’entente entre l’Institut diplomatique et des relations internationales (IDRI) et l’Institut diplomatique jordanien et d’un programme de coopération entre l’agence Algérie Presse Service (APS) et l’agence de presse jordanienne (PETRA). Les deux parties ont également signé un accord sur la reconnaissance mutuelle des certificats d’aptitude des marins, des programmes d’enseignement et des niveaux de formation maritime. Le roi hachémite a eu par ailleurs plusieurs rencontres avec des dirigeants algériens. Le Roi de Jordanie, Abdallah II s’est en effet entretenu, respectivement, avec les présidents des deux chambres du Parlement, Salah Goudjil et Brahim Boughali, le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane, et le général d’Armée, Saïd Chanegriha. n