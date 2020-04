L’Autorité de régulation de l’audiovisuel (ARAV) a adressé « un avertissement » à la chaîne privée Echourouk TV pour avoir diffusé lundi, une série humoristique « Dar Laadjab« , ayant contenu « des propos malveillants portant atteinte à la dignité« , outre « le non respect des intérêts du pays ». « Après avoir suivi la série humoristique Dar Laadjab en date du 27 avril diffusée par la chaine privée Echourouk TV, le réseau audiovisuel a relevé une déviation par rapport aux véritables objectifs du programme qui contenait des propos malveillants portant atteinte à la dignité, outre le non respect des intérêts économiques et diplomatiques du pays et le non respect des valeurs nationales et des symboles de l’Etat tel que définit dans la Constitution« , a indiqué mercredi un communiqué de l’autorité. Compte tenu de la « gravité d’un tel programme », ajoute la même source, le président de l’ARAV a adressé, le 28 avril courant, via un appel téléphonique, « aux responsables de la chaîne, un avertissement oral pour ces graves dépassements« , indiquant qu’ils « se sont engagés à arrêter le programme et à prendre des mesures pénales contre l’équipe de cette série« , laquelle devait « faire l’objet d’un contrôle préalable par la chaîne« . Partant du principe que « la liberté est une responsabilité et non un moyen pour enfreindre les valeurs et porter atteinte à la dignité et aux intérêts du pays« , l’ARAV a adressé un avertissement oral à la chaine Echorouk TV, relevant « la nécessité pour cette chaîne de se conformer aux règles et à l’éthique professionnelle« , conclut le communiqué.

Pour rappel l’ARAV, avait adressé dimanche un avertissement à la chaîne Numidia TV suite à la diffusion, vendredi passé, d’une émission de caméra cachée intitulée « Ana Wradjli » (Mon mari et moi) qui comprenait de « flagrantes infractions à l’éthique professionnelle ayant attenté à l’ordre public » (lire l’article de « Reporters » en cliquant ICI). Le jour même la chaîne privée avait décidé de retirer l’émission de son programme du ramadhan.