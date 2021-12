Par Hamid Bellagha

Vingt millions d’Algériens seront vaccinés à la fin de l’année 2021. Avant le 20 septembre, le personnel administratif et les enseignants des trois paliers de l’éducation nationale seront aussi vaccinés. À ceux là, il faut rajouter aussi les enseignants universitaires, ainsi que l’administration. C’est l’un des plans de vaccination recommandé par le comité scientifique et souhaité par le ministère de la Santé. Mais…

Si du monde se bousculait devant les centres de santé et les vaccinodromes pendant quelques jours au mois de juillet et août passés, la fièvre vaccinale est retombée aussi vite qu’elle montait et que les chiffres des contaminations baissaient.

La conséquence a été un flop mémorable de la campagne de vaccination au moment même où l’Algérie passait au rang de fabricant de vaccin et escomptait même une exportation dès l’automne. Dans le secteur de l’éducation à Constantine, par exemple, il y a eu quelque 20 % des personnels à s’être fait piqués, dans une action où la vaccination était… obligatoire !

De fait, seuls cinq millions se sont prémunis contre le Covid-19, selon les chiffres officiels.

Avec l’apparition du nouveau variant Omicron, et surtout le retour des virus automnaux et hivernaux, la quatrième vague pointe sournoisement son nez et menace de chambouler encore une fois le système de santé. De plus, et à peine les sillons de la nouvelle année scolaire tracés, on se remet en cause en décidant de trois semaines de vacances au lieu des deux programmés. La raison en est, parait-il, la multiplication des contaminations et des cas contact au sein des antres de l’éducation. Dans ce cas, la solution a été très vite trouvée; on renvoie tout le mode à la maison, et on verra, à la reprise le 02 janvier si le résultat a été concluant.

Il faut savoir que les apprenants des trois cycles ont vu leur emploi du temps écourté de 50 %, et que les étudiants, quand ils sont présents dans les amphis, se tapaient aussi des vacances prolongées, et à peine rentré de leur détente qu’ils repartent déjà vers des relâches qui promettent de faire dans les prolongations.

Le hic se situe au niveau de centres d’apprentissage spécialisés où le retour vers les bancs des classes s’est fait il y a juste une semaine. Et déjà on prie les disciples de refaire leurs bagages pour trois semaines de détente.

C’est ce qu’on appelle du tâtonnement et de l’improvisation caractérisés. La vaccination dans l’éducation devait être obligatoire, et si le « plan» était allé au bout, on ne se retrouverait pas à renvoyer nos petites têtes brunes à la rue pour trois semaines où ils pourront « récolter» à satiété tout genre de virus, pas uniquement le Covid-19.

Comme toujours la solution proposée risque de devenir elle même le problème, au moment où la quatrième vague algérienne ne s’est pas encore proclamée avec vigueur.