Il aura tiré à boulets rouges ! Vendredi, Roger Milla a littéralement « bashé » les sélections maghrébines. Et il n’a pas hésité à mettre maladroitement tout le monde dans le même sac. C’était en réponse à une question sur les tentatives de report de la CAN-2021 au Cameroun par le Maroc et l’Egypte. En voulant défendre son pays, l’icône des « Lions indomptables » s’est montrée plus offensante qu’offensive. Les équipes d’Afrique du Nord étaient dans sa ligne de mire.

C’est le Maroc et l’Egypte qui en ont pris pour leur grade nommément. D’autant plus que les noms de Lekjaâ et Abo Rida ont circulé comme partisans de la démarche de la FIFA pour ajourner la CAN-2021 sous pression des clubs européens.

« Nous les avons acceptés… »

Ainsi, pour dénoncer cette attitude, Milla a élargi le spectre de son attaque en lâchant à TV5 Monde : « Les pays maghrébins mettent toujours du désordre. Je suis désolé. Je vais leur dire ici en tant que leur frère, que ce soit le Maroc, l’Egypte ou autre, ce n’est pas normal. » Par ailleurs, il a eu une exhortation des plus insensées en disant que « s’ils ne sont pas Africains, qu’ils aillent jouer pour l’Europe, pour l’Asie ou pour tout autre, mais qu’ils ne viennent pas mettre le bordel dans le continent africain ».

Pas loin de la discrimination…

En outre, pour rester dans le loufoque, le quart-de-finaliste du Mondial 1990, pense que l’Afrique a fait une faveur à des pays… africains. « Ils ont toujours évolué sur le continent africain, nous les avons d’ailleurs acceptés, donc je ne vois pas pour quelle raison aujourd’hui ils continuent à mal parler des autres pays et de l’Afrique, ce n’est pas normal », a-t-il tonné.

Toutefois, cela est contradictoire quand on sait que le premier hôte du tournoi en 1957 était le Soudan pour une séquence remportée par l’Egypte. L’Histoire est ce qu’elle est. Et ce n’est pas des balivernes pareilles qui vont la déformer.

