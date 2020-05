Après deux mois de confinement, dont un Ramadhan vécu dans des conditions inédites, la question du déconfinement devrait irrémédiablement se poser à nouveau dans les prochains jours. Dans cette perspective, qui s’annonce proche, les autorités sanitaires énoncent déjà certaines conditionnalités.

«Lorsque les chiffres baisseront durablement, lorsque tous les citoyens et toutes les citoyennes porteront des masques durablement pour consolider les résultats obtenus, alors à ce moment-là, il sera question de déconfinement». L’affirmation visiblement sans nuances du ministre de la Santé Abderrrahmane Benbouzid résume la situation à quelques jours de la fin de la troisième période de prolongement du confinement. Maintenant que le Ramadhan est consommé, le gouvernement se trouve face à la nécessité de donner des réponses devant l’impatience devenue de plus en plus palpable. L’assouplissement des mesures de confinement reste ainsi tributaire de l’amélioration de la situation épidémiologique. D’autant que le début de la saison estivale annonce déjà une autre période à gérer avec les nécessaires nouvelles contraintes. Les entreprises qui ont subi de plein fouet cette période de confinement sont également en attente. Certaines entreprises publiques ont même appelé, la veille de l’Aïd, leurs employés à reprendre l’activité. C’est dire que la pression est à la hausse. Le relâchement remarqué dans le respect des mesures de protection, notamment durant le mois du Ramadhan, est imputable à une impétuosité au sein de la société soumise à une situation sanitaire inattendue, accentuée par les perspectives inconnues. Il faut dire que beaucoup de citoyens qui ont perdu leurs ressources à cause de cette situation exceptionnelle sont en attente de reprendre leurs activités en appréhendant les dégâts liés à cette pause imposée. En face, la prudence reste de mise. «En matière de déconfinement, nous avons un plan. Il appartient au Comité scientifique de faire une proposition de déconfinement de façon graduelle, méthodique, intelligente, progressive, étudiée et en prenant en considération tous les départements et tous les secteurs d’activité dans le pays», soulignera le ministre de la Santé.



«Au moment idoine»

Le premier responsable de la santé des Algériens estime qu’il faudrait faire preuve de prévision : «Beaucoup de pays ont choisi de déconfiner. Je ne dis pas qu’il faut aller au déconfinement tout de suite, mais il faut qu’on y pense. Il vaut mieux penser à toutes les choses à l’avance, de façon à écarter tous les risques. Le déconfinement est à étudier et il sera décidé au moment idoine.» Benbouzid reconnaît que le déconfinement est une mesure «indispensable» et que l’Algérie s’y est préparée. La perspective du déconfinement étant devenue inéluctable, les autorités commencent néanmoins à concéder la nécessité de retourner à un fonctionnement «normal» tout en gardant les précautions d’usage afin de ne pas aggraver une situation qui n’est pas déjà de tout repos.

Lors de son discours de vœux à la veille de l’Aïd, le Président de la République Abdelmadjid Tebboune s’est voulu rassurant sur les perspectives. «Je suis parfaitement conscient que le confinement à domicile est contraignant pour beaucoup et je comprends votre inquiétude pour l’avenir de vos enfants et de vos emplois. C’est incontestablement une situation difficile, mais elle est, par l’aide et la grâce d’Allah, provisoire et passagère», dira-t-il. «Pour venir à bout de l’épidémie et en finir rapidement avec la situation actuelle, nous devons être durs avec nous-mêmes», préconise Tebboune. Appelant les Algériens notamment les jeunes à faire preuve «de patience face à l’effort qui reste à fournir» et à interagir positivement avec les mesures préventives exceptionnelles. L’attitude globale actuelle et future des citoyens face aux contraintes du confinement reste une condition sine qua non à toute mesure d’allègement. «Il est aujourd’hui bien établi que plus nous nous soumettons aux mesures préventives, tant chez soi que dans les administrations et la rue, plus rapidement nous en finirons avec cette épreuve», soulignera le Président. Les difficultés à faire baisser une courbe, décidément installée dans un plateau inchangé, et le respect contestable des règles de confinement par le plus grand nombre ne semblent pas faciliter le travail des autorités. «L’insouciance et la négligence empêcheront, indéniablement, la concrétisation de cet objectif et feront subir à notre pays davantage de pertes, alors faites montre de patience, de discipline et de sens de responsabilité car les efforts seuls de l’Etat, quels que soient ses moyens matériels et humains, resteront insuffisants tant que le citoyen ne joue pas son rôle pour l’éradication de cette pandémie», dira le Président de la République. Il reste évident qu’à quelques jours de la fin de la période de confinement, l’incertitude demeure de rigueur tant celle-ci est conditionnée par des attitudes sociales de discipline qui tardent encore à devenir majoritaires. n