Il a découvert sur les réseaux sociaux, que Cristiano Ronaldo, lors du match de reprise du championnat d’Italie le 22 juin, a marqué un penalty avec «ses» crampons vissés, le chef d’entreprise de 47 ans avoue avoir crié de joie pendant cinq minutes…

Dans le local du créateur d’un crampon vissé nouvelle génération, commercialisé il y avait la photo, encadrée et agrandie sur son pied levé, du double champion du monde de rugby, le All Blacks Owen Franks, en action dans un stade. Il y a désormais aussi la photo de la superstar portugaise de la Juventus. Stéphane Raymond n’aurait pu rêver meilleur influenceur pour vanter son invention.

Après avoir marqué un penalty avec ces crampons vissés, plusieurs médias ont parlé de ces crampons vissés, ce qui faisait de la publicité gratuite pour Stéphane Raymond le créateur qui a pu booster ses ventes.



Lionel Messi dépasse le milliard de dollars de revenus

Lionel Messi entre dans un nouveau cercle très fermé des sportifs ayant amassé plus d’un milliard de dollars de revenus. Oui, la « Pulga » a amassé plus d’un milliard de dollars (840 millions d’euros) de revenus durant sa carrière. Un montant impressionnant pour le joueur du FC Barcelone qui était sur le départ lors de ce mercato d’été. Finalement, le joueur a décidé de rester dans son club pour une saison supplémentaire.

Selon le magazine américain Forbes, durant sa carrière Messi a accumulé plus de 840 millions d’euros de revenus soit plus d’un milliard de dollars.

Cette saison, l’Argentin sera le joueur de football le mieux payé de la planète en 2020 avec 126 millions de dollars, dont 92 millions en salaires pour la saison 2020-21, et 34 millions en partenariats.

