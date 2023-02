Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a indiqué que toutes les hausses de salaires seront versées avant le mois de Ramadan. Lors de sa rencontre périodique avec des représentants de la presse nationale, il a affirmé que les augmentations de salaire annoncées récemment seront versées avant le mois de Ramadan. Le président de la République a qualifié les décisions de porter le taux d’augmentation des salaires à 47% à l’horizon 2024, l’augmentation des pensions de retraite ainsi que la réduction des impôts sur le revenu d’inédites et exceptionnelles.

Le Président Tebboune a tenu à souligner que les augmentations des salaires annoncées, en sus des pensions de retraite et la réduction des impôts sur le revenu, s’inscrivaient toutes dans le cadre de l’amélioration du pouvoir d’achat du citoyen algérien. «Aucune augmentation de salaire n’a été enregistrée en Algérie depuis près de 10 ou 15 ans. L’augmentation progressive des salaires actuellement se répercutera indubitablement sur le niveau de vie du citoyen, en attendant une augmentation définitive au cours de l’année prochaine», a poursuivi le Chef de l’Etat.

Le président de la République a soutenu, dans le même contexte, que l’Etat «mène une véritable bataille pour protéger le pouvoir d’achat du citoyen en luttant contre toutes les formes de spéculation et de corruption».

Pour rappel, les augmentations salariales entreront en vigueur à compter de mars prochain avec effet rétroactif à partir de janvier, touchant plus de 2,8 millions de fonctionnaires et de retraités.

Selon, la directrice des Systèmes de paie à la Direction générale du budget, relevant du ministère des Finances, Nacera Moussaoui, une enveloppe financière totale estimée à 681 milliards de dinars a été allouée pour ces augmentations. Elle s’est concrétisée en deux phases, expliquant que l’année fiscale 2023 s’est vu allouer une enveloppe estimée à 340,4 milliards de dinars, tandis qu’une autre de 340,7 milliards dinars a été allouée pour l’exercice 2024.

Par ailleurs, répondant à une question sur les fonds thésaurisés, le président de la République a fait état de mesures qui seront prises prochainement à l’encontre des personnes qui thésaurisent leur argent, lançant un appel pour le placement de ces fonds dans les banques ou leur investissement dans des activités économiques officielles. <

