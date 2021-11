Mobilis félicite l’Équipe Nationale de Football, pour sa qualification aux matchs barrages et dernier tour éliminatoire (zone Afrique) de la coupe du monde Qatar 2022, prévus au mois de mars prochain.

Nos guerriers du désert ont maintenu la dynamique des victoires, après s’être imposé contre le Djibouti (4-0) vendredi 12 novembre au stade international du Caire, en Égypte et face aux étalons burkinabé (2-2) ce mardi 16 novembre au stade Mustapha Tchaker de Blida.

Avec ces succès, la sélection algérienne a enregistré, par- là même, son 33e match de suite, sans défaite, se rapprochant du record mondial, dépassant ainsi l’Argentine et ses 31 matches sans défaite et s’accolant au top 3, composés du Brésil et l’Espagne (35 matches) et l’Italie (37 rencontres). Mobilis félicite nos fennecs pour ces sacres, qui resteront gravés dans les annales de l’histoire du football Algérien, Africain et mondial.

One, Two, Three – Viva l’Algérie!

