Le sélectionneur des Etalons du Burkina Faso, Kalou Malo, a estimé hier que l’Algérie sera la grande favorite pour décrocher l’unique billet qualificatif au dernier tour des éliminatoires au Mondial-2020 au Qatar, mais son équipe jouera crânement ses chances. «Par rapport au tirage au sort de la phase de poules, l’Algérie est favorite mais les autres sélections peuvent être considérées comme des outsiders, tels que le Burkina. L’Algérie est au-dessus du lot. Je pense que la qualification ne se jouera pas entre l’Algérie et le Burkina, mais des équipes comme le Niger et le Djibouti peuvent jouer les trouble-fêtes.», a déclaré Kamou Malo au micro de Radio Algérie internationale.

Le tirage au sort des éliminatoires du Mondial 2022 a placé le Burkina Faso dans le groupe A aux côtés des Verts, champions d’Afrique en titre, le Niger et le Djibouti.

«Nous respectons la sélection algérienne mais rien ne nous empêche de croire en nos chances. Nous sommes une sélection en pleine construction. Notre objectif n’est pas de se qualifier au Mondial-2022. Nous n’avons aucune pression. Nous allons profiter de ces matches pour asseoir notre futur groupe.», a-t-il dit.

Les Burkinabés occupent actuellement la 59e place au dernier classement FIFA. Ils avaient tenu tête aux Algériens lors des barrages de 2014. La sélection algérienne s’est difficilement qualifiée au match retour grâce au but de Madjid Bougherra (2-3,1-0).

