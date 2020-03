Alors que la crise sanitaire du coronavirus est devenue mondiale, la confédération sud-américaine a demandé à ce que les éliminatoires du Mondial 2022 démarrent seulement en septembre. La confédération sud-américaine (Conmebol) a annoncé jeudi qu’elle allait demander à la FIFA de reporter jusqu’en septembre le début des éliminatoires de la Coupe du monde 2022, en raison de la pandémie de coronavirus. «La confédération prend les plus fortes précautions face à l’évolution dans le monde et la région du coronavirus (Covid-19) conformément aux recommandations émises par les autorités internationales», a indiqué la Conmebol dans un communiqué.

Le 12 mars, la confédération avait déjà demandé à la FIFA de reporter le début de ces éliminatoires du Mondial au Qatar, initialement prévu le 26 mars. Les dix pays membres (Argentine, Bolivie, Brésil, Chili, Colombie, Equateur, Paraguay, Pérou, Uruguay et Venezuela) étaient tombés d’accord sur le principe, pour des raisons non seulement de santé publique, mais aussi d’équité sportive.

«Les équipes sud-américaines risquent de ne pas pouvoir compter sur des joueurs qu’elles ont convoqués et qui évoluent en Europe, pour la raison que ceux-ci, arrivant de pays avec un taux élevé de contagion, pourraient être placés en quarantaine», a écrit la confédération.

